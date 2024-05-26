россияне вынуждены накапливать ракеты, планировать удары - Евлаш

Постоянства в массированных атаках у россиян нет. Оккупанты вынуждены накапливать свои ракеты и планировать удары по Украине. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы видим, что постоянства в таких атаках у них нет. Они вынуждены накапливать свои ракеты, планировать свои удары. Сейчас мы видели, что они в последнее время применяют свои зенитные ракетные комплексы С-300 для того, чтобы бить по прифронтовым территориям - рассказал Евлаш.

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Воздушные Силы в ночь на воскресенье, 26 мая, сбили 12 российских ракет и 31 ударный БПЛА в девяти областях Украины.

Во время ночной атаки оккупантов в пределах Хмельницкой области силы ПВО сбили 6 БпЛА и 1 ракету.