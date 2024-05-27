Силы обороны на Харьковском направлении имеют успех на отдельных участках - Генштаб

На Харьковском направлении на отдельных участках Силы обороны имеют успех. На Купянском направлении напряженная ситуация в районе Петропавловки. Продолжается бой в районе Грековки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Так, Генштаб информирует о ситуации по состоянию на 10:30 27 мая.

С начала этих суток произошло 29 боевых столкновений. Захватчики совершили 706 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 24 - с применением РСЗО. Враг нанес три авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб. Еще 51 раз оккупанты атаковали дронами-камикадзе.

На Харьковском направлениив наши воины сегодня отбили атаку агрессора в направлении Липцов. Украинские подразделения воплощают меры по улучшению рубежей обороны, на отдельных участках имеют успех - говорится в сообщении.

За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 191 оккупанта, среди которых 63 человека - это безвозвратные потери. Кроме того, наши воины уничтожили два танка, две артиллерийские системы, девять БпЛА и 11 автомобилей и семь единиц спецтехники. Нанесены поражения также по 24 блиндажам противника.

На Купянском направлении с начала суток противник четыре раза пытался улучшить тактическое положение.

"Напряженная ситуация в районе Петропавловки. В районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Невское атаки отбиты. Продолжается бой в районе Грековки. Ситуация контролируемая", - указали в Генштабе.

За минувшие сутки на Купянском направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 114 человек, из них 42 - безвозвратные. Уничтожена одна зенитная установка, одна МТ-ЛБ и два склада боеприпасов. Повреждена еще одна артсистема противника.

На Северском направлении украинские воины отражали пять штурмовых действий захватчиков. Остановлено три атаки. Продолжаются боевые столкновения в районах Спирного и Выемки. Ситуация напряженная, заверили в Генеральном штабе.

На Краматорском направлении противник совершил неудачную попытку атаковать в районе Клещеевки.

На Покровском направлении, как сообщается, Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника. Продолжаются боевые действия вблизи населенных пунктов Сокол, Уманское и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки.

За минувшие сутки на этом направлении враг потерял 263 человека убитыми и ранеными. Уничтожен танк оккупантов, шесть боевых бронированных машин, два авто и два миномета. Кроме того, повреждены один танк, БТР и три автомобиля.

На Кураховском направлении продолжается четыре боевых столкновения в районах Красногоровки, Новомихайловки, Парасковиевки и Константиновки. В Генштабе отметили, что ситуация динамичная и остается под контролем Сил обороны.

На Времовском направлении сегодня ведется оборонительный бой неподалеку Старомайорского. Как сообщается, ситуация так контролируемая.

На Ореховском направлении штурмовых действий противника не происходило. В то же время агрессор осуществляет интенсивное огневое воздействие на позиции ВСУ с целью вытеснения личного состава с переднего края обороны.

На Приднепровском направлении, а именно - на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка без существенных изменений.

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