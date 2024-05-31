Украинские защитники контролируют 70% Волчанска, в городе продолжаются уличные бои - Волошин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
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Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  104093 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

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Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  130764 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  111836 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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30 мая 2024, 08:04  •  162557 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  89430 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  92728 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116235 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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29 мая 2024, 10:01  •  121155 просмотра

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Украинские защитники контролируют 70% Волчанска, в городе продолжаются уличные бои - Волошин

Спикер ОСУВ "Хортица" рассказал, что украинские войска стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении и не дают россиянам возможностей закрепиться в Волчанске.

Война •   •  2016 просмотра
Украинские защитники контролируют 70% Волчанска, в городе продолжаются уличные бои - Волошин

Зеленский подтвердил обмен пленными с рф: домой вернулись 75 украинцев

Украина провела обмен пленных с рф, в результате чего 75 украинцев вернулись домой, что подтвердил президент Владимир Зеленский.

Война •   •  4166 просмотра
Зеленский подтвердил обмен пленными с рф: домой вернулись 75 украинцев

Швеция предоставит Украине в течение трех лет 6,5 млрд евро в рамках соглашения о безопасности: что известно

Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму около 6,5 миллиардов евро в течение трех лет в соответствии с Соглашением о безопасности, подписанным президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

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Швеция предоставит Украине в течение трех лет 6,5 млрд евро в рамках соглашения о безопасности: что известно

На Херсонщине еще один мужчина подорвался на вражеской мине

В Миролюбовке Херсонской области 27-летний местный житель подорвался на российской мине, получив взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и осколочное ранение головы.

Война •   •  5801 просмотра
На Херсонщине еще один мужчина подорвался на вражеской мине

"Делает участие для Китая сложным": Пекин заявил, что договоренности по Саммиту мира в Швейцарии не соответствуют его запросам

Соглашения о мирной конференции по Украине в Швейцарии в следующем месяце все еще далеки от запросов Китая и общих ожиданий международного сообщества, что затрудняет участие Китая, говорят в Пекине.

Война •   •  5869 просмотра
"Делает участие для Китая сложным": Пекин заявил, что договоренности по Саммиту мира в Швейцарии не соответствуют его запросам

В россии заявили о новом обмене пленными с Украиной

В России заявили, что провели обмен военнопленными из Украины. Предварительно домой вернулись 75 украинцев, но официальный Киев пока не подтвердил, что обмен состоялся.

Война •   •  8967 просмотра
В россии заявили о новом обмене пленными с Украиной

Кажется, что россияне просто насмехаются над этой ситуацией: Зеленский о запрете бить по территории рф

Зеленский раскритиковал запрет на использование западного оружия для поражения целей в россии, заявив, что нелогично видеть, как российские террористы убивают украинцев, но не могут ответить, и обвинил россиян в том, что они просто насмехаются над этой ситуацией.

Война •   •  8284 просмотра
Кажется, что россияне просто насмехаются над этой ситуацией: Зеленский о запрете бить по территории рф

На КПП "Ужгород" сегодня заработает модернизированное легковое направление

В пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" на украинско-словацкой границе регистрация пассажиров и оформление транспортных средств возобновятся сегодня, 31 мая, с 14:00.

Общество •   •  8690 просмотра
На КПП "Ужгород" сегодня заработает модернизированное легковое направление

Блинкен: особенностью саммита НАТО будет "мощный пакет" для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкин объявил, что этим летом на саммите НАТО в Вашингтоне будет "мощный пакет" поддержки Украины.

политика •   •  9546 просмотра
Блинкен: особенностью саммита НАТО будет "мощный пакет" для Украины

Заместителя председателя Ровенского облсовета разоблачили на взятке в почти полмиллиона гривен

Заместителя председателя Ровенского областного совета разоблачили на взятке от частного предпринимателя за помощь в решении земельных и имущественных вопросов.

Криминал и ЧП •   •  9128 просмотра
Заместителя председателя Ровенского облсовета разоблачили на взятке в почти полмиллиона гривен