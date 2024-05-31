Украинские защитники контролируют 70% Волчанска, в городе продолжаются уличные бои - Волошин

ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении. И хотя враг пытается найти возможность закрепиться в Волчанске, до 70% города сейчас контролируют украинские защитники. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Корреспондент УНН.

Детали

Волошин рассказал, что на Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло 3 боестолкновения с врагом. Было отбито 3 вражеских атаки. В начале этих суток враг не проводил активных действий.

За вчерашние сутки враг нанес по позициям украинских защитников 22 авиаудара, совершил 35 ударов дронами-камикадзе и около 250 артобстрелов.

На этом направлении враг избрал тактику поражать наши позиции огнем артиллерии и ударами кубов, поэтому Харьковщина страдает от ракетных и авиационных ударов, которые террористы наносят управляемыми авиабомбами - рассказал Волошин.

Также по его словам, враг пытается поддержать штурмовые группы за счет маневрирования резервами. Есть информация о перемещении вражеских подразделений, принадлежащих к 44 и 11 армейским корпусам, которые враг пытается привлечь к проведению боевых действий. Но сил для наступления у врага пока не хватает.

Он добавил, что ВСУ контролируют действия врага и не дают ему ни продвинуться, ни закрепиться в Волчанске. По его словам на текущий момент более 70% Волчанска оставляют под контролем ВСУ.

Продолжаются уличные бои, россияне пытаются продвигаться малыми группами, чтобы закрепиться на территории, но успеха не имеют - сказал Волошин.

Он подытожил, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на направлении, нанеся врагу многочисленные потери и сорвав его планы. Также он сообщил, что враг сейчас может проводить перегруппировку, пытаясь наполнять войска резервами, а ВСУ, в свою очередь, максимально задают потери как живой силе, так и логистическим вражеским подразделениям.

Напомним

Силы обороны Украины пытаются не допустить продвижения противника на Покровском направлении, в то время как ситуация в районе дубравы на Лиманском направлении остается напряженной, с начала суток на фронте произошло 26 боевых столкновений.

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