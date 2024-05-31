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Генштаб: Сили оборони намагаються не допустити просування ворога на Покровському напрямку, на Лиманському напрямку напружена ситуація біля Діброви

Генштаб: Сили оборони намагаються не допустити просування ворога на Покровському напрямку, на Лиманському напрямку напружена ситуація біля Діброви

Київ • УНН

 • 20701 перегляди

Сили оборони України намагаються не допустити просування противника на Покровському напрямку, в той час як ситуація в районі Діброви на Лиманському напрямку залишається напруженою, з початку доби на фронті сталося 26 бойових зіткнень.

З початку доби на фронті вже відбулося 26 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ворог здійснив чотири спроби відтіснити підрозділи Сил оборони  із займаних позицій, українські захисники надаються не допустити  просування противника.  На Лиманському напрямку напряжена ситуація біля Діброви. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 10:30 31 травня, передає УНН.

Від початку цієї доби вже відбулося 26 бойових зіткнень. Російські загарбники здійснили один ракетний удар з використанням шести ракет, три авіаційні удари із застосуванням чотирьох КАБів,  24 рази атакували дронами-камікадзе, понад 450 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти, у тому числі чотири – із застосуванням РСЗВ

- йдеться у повідомленні Генштабу.

Заданими Генштабу, ситуація по напрямках така:

На Харківському напрямку з початку доби агресор активних дій не проводив. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі. 

За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 152 окупанти. Крім того, наші воїни знищили два танки, дві артилерійські системи, 10 БпЛА та стільки ж автомобілів. Пошкоджено один танк, бойову броньовану машину, артилерійську систему та п’ять автомобілів. 

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито одну ворожу атаку поблизу Новоєгорівки. Тривають бої в районах Петропавлівки, Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.

За минулу добу на Куп’янському напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 82 особи. Знищено один танк, артилерійську систему, два автомобілі та станцію РЕБ "Серп-ВС5". Пошкоджено бойову броньовану машину та п’ять артсистем противника.

На Лиманському напрямку російські  загарбники намагаються атакувати неподалік Діброви. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки. 

На Сіверському напрямку тривають бої в районі Берестового. Тричі ворог намагався прорватися в напрямку Виїмки. Успіху не мав. Втрат позицій не допущено. 

На Краматорському напрямку з початку доби відбито дві спроби противника наблизитися до Часового Яру. Підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час ворог здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позиці. Тривають бойові дії поблизу населених пунктів Калинове, Новоселівка Перша та Невельське. Відбито атаку в районі Новолександрівки.

На Курахівському напрямку триває бій  поблизу Костянтинівки. Ситуація  залишається під контролем Сил оборони. 

Високу ціну ворог заплатив за вчорашню активність на Покровському та Курахівському напрямках. За уточненою інформацією тільки на цих двох напрямках російський агресор сумарно втратив  534 особи убитими та пораненими. Знищено чотири танки окупантів, дев’ять бойових броньованих машин та шість авто. Крім того, ще три танки, чотири бойові броньовані машини та дві артсистеми зазнали пошкоджень.

На Оріхівському напрямку відбито 3 штурмові дії противника в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін. 

"Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки", - наголосили у Генштабі. 

Генштаб ЗСУ: завдано влучних ударів по терміналах у краснодарському краї31.05.24, 09:41 • 26789 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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