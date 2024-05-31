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Генштаб ЗСУ: завдано влучних ударів по терміналах у краснодарському краї

Генштаб ЗСУ: завдано влучних ударів по терміналах у краснодарському краї

Київ • УНН

 • 26789 перегляди

Завдано ударів по нафтових терміналах і поромній переправі в краснодарському краї росії.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про черговий результат скоординованих дій Сил оборони: завдано влучних ударів по терміналах у краснодарському краї, пише УНН.

Деталі

"Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в краснодарському краї рф. Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора", - повідомили у Генштабі ЗСУ у Facebook.

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Як зазначили у Генштабі ЗСУ, "ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса "Нептун"".

"Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується", - вказали у Генштабі ЗСУ.

Комплексна операція, як повідомляється, була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України.

"Так, ударні БпЛА Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території краснодарського краю", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

"Сучасна" й "ефективна" російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії рф. Далі буде… Продовжуємо нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру. Так переможемо! Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі ЗСУ.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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