Генштаб ЗСУ: завдано влучних ударів по терміналах у краснодарському краї
Київ • УНН
Завдано ударів по нафтових терміналах і поромній переправі в краснодарському краї росії.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про черговий результат скоординованих дій Сил оборони: завдано влучних ударів по терміналах у краснодарському краї, пише УНН.
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"Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в краснодарському краї рф. Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора", - повідомили у Генштабі ЗСУ у Facebook.
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Як зазначили у Генштабі ЗСУ, "ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса "Нептун"".
"Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується", - вказали у Генштабі ЗСУ.
Комплексна операція, як повідомляється, була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України.
"Так, ударні БпЛА Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території краснодарського краю", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
"Сучасна" й "ефективна" російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії рф. Далі буде… Продовжуємо нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру. Так переможемо! Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі ЗСУ.
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