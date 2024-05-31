У рф заявили про атаку БПЛА на татарстан вранці: що відомо
Київ • УНН
Сьогодні вранці в атнінському районі татарстану, росія, впав безпілотник. У низці районів казані було чути сирену. Влада закривала небо над містом. Співробітників низки підприємств евакуювали.
В росії безпілотник упав в атнінському районі татарстану сьогодні вранці. За словами очевидців, дрон летів у бік заводу "Оргсинтез". Про це УНН повідомляє із посиланням на росЗМІ.
Один із безпілотників нібито збито в атнінському районі татарстану.
У низці районів казані тим часом було чути сирену. Влада закривала небо над містом. Співробітників низки підприємств евакуювали.
За даними росавіації обмеження також ввели в аеропорту нижньокамська.
Попередньою причиною введення плану стали безпілотники, які очевидці помітили над казанню.
Пізніше всі обмеження на роботу аеропортів знято, повітряний простір знову відкрито.
Доповнення
У міноборони рф заявили, що протягом минулої ночі припинили низку спроб здійснити атаки із застосуванням протикорабельних ракет "Нептун" і БПЛА по об'єктах на території рф.
У відомстві стверджують, що російська ППО над територією краснодарського краю знищили і перехопила п'ять протикорабельних ракет і 25 дронів. Силами російської ППО також було нібито знищено по одному БпЛА літакового типу над територією воронезької, бєлгородської та тамбовської областей.
Також вранці російська ППО буцімто знищила один дрон над територією бєлгородської області.
Нафтобаза загорілася після атаки безпілотника в краснодарському краї рф: є постраждалі 31.05.24, 04:13 • 122382 перегляди