В рф заявили об атаке БПЛА на татарстан утром: что известно

В россии беспилотник упал в атнинском районе татарстана сегодня утром. По словам очевидцев, дрон летел в сторону завода "Оргсинтез". Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ.

Один из беспилотников якобы сбит в атнинском районе татарстана.

В ряде районе казани тем временем было слышно сирену. Власти закрывали небо над городом. Сотрудников ряда предприятий эвакуировали.

По данным росавиации ограничения также ввели в аэропорту нижнекамска.

Предварительной причиной введения плана стали беспилотники, которые очевидцы заметили над казанью.

Позже все ограничения на работу аэропортов сняты, воздушное пространство вновь открыто.

Дополнение

В минобороны рф заявили, что в течение минувшей ночи пресекли ряд попыток осуществить атаки с применением противокорабельных ракет "Нептун" и БПЛА по объектам на территории рф.

В ведомстве утверждают, что российская ПВО над территорией краснодарского края уничтожила и перехватила пять противокорабельных ракет и 25 дронов. Силами российской ПВО также было якобы уничтожено по одному БПЛА самолетного типа над территорией воронежской, белгородской и тамбовской областей.

Также утром российская ПВО якобы уничтожила один дрон над территорией белгородской области.

Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие