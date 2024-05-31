Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  102922 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  105861 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  129748 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  107407 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  131399 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  84740 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  89788 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116014 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120997 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117803 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

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Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

29 мая 2024, 11:15  •  166603 просмотра

Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

Нефтебаза в краснодарском крае рф загорелась после атаки беспилотника, в результате чего были повреждены три цистерны с нефтепродуктами и пострадали сотрудники.

Война •   •  328 просмотра
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

В Киевской области работает противовоздушная оборона

Согласно сообщениям Киевской областной военной администрации, в Киевской области работает противовоздушная оборона.

Война •   •  1586 просмотра
В Киевской области работает противовоздушная оборона

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве, Украина, была объявлена воздушная тревога, и жителей призвали немедленно искать укрытие из-за потенциальной угрозы.

Война •   •  2321 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

Смертоносный ракетный удар по Харькову: детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры

Пять вражеских ракет попали в жилые и коммерческие объекты в Харькове, в результате чего погибли 3 человека и 23 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

Война •   •  2805 просмотра
Смертоносный ракетный удар по Харькову: детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры

Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области

По данным ВС Украины, вражеский беспилотник из Кировоградской области движется на север в направлении Киевской области.

Война •   •  3808 просмотра
Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области

В захваченной Керчи прогремели взрывы

Взрывы прогремели во временно оккупированном рф городе Керчь.

Война •   •  5696 просмотра
В захваченной Керчи прогремели взрывы

Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях

В течение дня противник нанес многочисленные ракетные, авиационные и беспилотные удары по территории Украины, в то время как украинские войска отразили несколько вражеских атак на нескольких фронтах.

Война •   •  4829 просмотра
Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях

В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения

В результате обстрела рф жилого дома в Харькове погибли 3 человека и 16 получили ранения, в том числе врач скорой помощи и дети.

Общество •   •  4920 просмотра
В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения

БпЛА из Николаевской области направляется на северо-запад в Кировоградскую область

Согласно сообщениям Воздушных Сил Украины, беспилотник направляется из Николаевской области в сторону Кировоградской области Украины.

Война •   •  5196 просмотра
БпЛА из Николаевской области направляется на северо-запад в Кировоградскую область

В Харькове возросло количество жертв: 2 погибших и 13 пострадавших лиц, среди которых 2 малолетних детей

В результате ударов россиян по жилому дому в Харькове 2 человека погибли на 13 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка и 12-летний мальчик. Дети были госпитализированы.

Общество •   •  5202 просмотра
В Харькове возросло количество жертв: 2 погибших и 13 пострадавших лиц, среди которых 2 малолетних детей