Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

В краснодарском крае рф после атаки БПЛА горит нефтебаза. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами, есть пострадавшие среди сотрудников. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

детали

По информации, в темрюкском районе краснодарского края рф вспыхнула нефтебаза после атаки беспилотного летательного аппарата. В результате чего были повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами, есть пострадавшие среди сотрудников.

Губернатор отметил, что этой ночью в нескольких муниципалитетах края отражена массированная атака беспилотников. В новороссийске специальные службы обследуют территорию и ищут упавшие дроны. По предварительной информации, там пострадавших и разрушений нет.

Ситуация в темрюкском районе более серьезная. В результате воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы, и три цистерны с нефтепродуктами загорелись. Пожар пытаются ликвидировать, ему присвоена высокая категория сложности. Пострадавшим сотрудникам оказывают медицинскую помощь, другие работники эвакуированы.

Поразили Су-27 и Су-34: появились спутниковые фото аэродрома в краснодарском крае после атаки дронов СБУ