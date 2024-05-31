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Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие
Нефтебаза в краснодарском крае рф загорелась после атаки беспилотника, в результате чего были повреждены три цистерны с нефтепродуктами и пострадали сотрудники.
В Киевской области работает противовоздушная оборона
Согласно сообщениям Киевской областной военной администрации, в Киевской области работает противовоздушная оборона.
В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве, Украина, была объявлена воздушная тревога, и жителей призвали немедленно искать укрытие из-за потенциальной угрозы.
Смертоносный ракетный удар по Харькову: детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры
Пять вражеских ракет попали в жилые и коммерческие объекты в Харькове, в результате чего погибли 3 человека и 23 получили ранения, в том числе 2 ребенка.
Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области
По данным ВС Украины, вражеский беспилотник из Кировоградской области движется на север в направлении Киевской области.
В захваченной Керчи прогремели взрывы
Взрывы прогремели во временно оккупированном рф городе Керчь.
Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях
В течение дня противник нанес многочисленные ракетные, авиационные и беспилотные удары по территории Украины, в то время как украинские войска отразили несколько вражеских атак на нескольких фронтах.
В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения
В результате обстрела рф жилого дома в Харькове погибли 3 человека и 16 получили ранения, в том числе врач скорой помощи и дети.
БпЛА из Николаевской области направляется на северо-запад в Кировоградскую область
Согласно сообщениям Воздушных Сил Украины, беспилотник направляется из Николаевской области в сторону Кировоградской области Украины.
В Харькове возросло количество жертв: 2 погибших и 13 пострадавших лиц, среди которых 2 малолетних детей
В результате ударов россиян по жилому дому в Харькове 2 человека погибли на 13 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка и 12-летний мальчик. Дети были госпитализированы.