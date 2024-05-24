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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поразили Су-27 и Су-34: появились спутниковые фото аэродрома в краснодарском крае после атаки дронов СБУ

Поразили Су-27 и Су-34: появились спутниковые фото аэродрома в краснодарском крае после атаки дронов СБУ

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 13:18  •  5641 просмотра

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Украинские беспилотники атаковали российскую военную авиабазу Кущевская, уничтожив истребитель Су-27 и повредив истребитель Су-34.

Появились  спутниковые снимки российской военной авиабазы Кущевская, которую в ночь на 19 мая атаковали украинские беспилотники. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект "Схемы".

Детали 

Снимки от 23 мая свидетельствуют, что в результате атаки был уничтожен истребитель Су-27. В другой части авиабазы на снимке, сделанном после удара, можно также увидеть поврежденный истребитель Су-34.

Мы видим, что с поврежденными или снятыми крыльями стоит Су-34, и явно поврежденный Су-27 в другой части аэродрома. Также мог быть поврежден и Су-30, который почти не менял свое положение с 11 мая и был рядом с поврежденным Су-27

- рассказал «Схемам» украинский авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Дополнение

В россии заявили, что в ночь на 19 мая, их силы противовоздушной обороны якобы отразили массированную атаку над двумя областями рф и территорией оккупированного Крыма.

Напомним

Источники УНН сообщили, что в ночь на 19 мая СБУ совместно с Силами беспилотных систем ВСУ атаковали российский военный аэродром Кущевская. 

На этом аэродроме находились десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
sukhyi-su-25Су-25
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