У росії заявили, що нібито відбили масовану нічну атаку дронів
Київ • УНН
росія стверджує, що відбила масовану ракетну і безпілотну атаку над двома областями і окупованим Кримом, знищивши 60 БПЛА і 9 американських ракет ATACMS.
У росії заявили, що в ніч на 19 травня, їхні сили протиповітряної оборони нібито відбили масовану ракетну атаку над двома областями рф і територією окупованого Криму. Про це йдеться в заяві Міноборони рф, передає УНН.
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В рф кажуть, що за ніч ліквідували 60 БпЛА та 9 ракет американських оперативно-тактичних ракет ATACMS. Зазначається, що останні були знищені над територією Криму.
Також в Міноборони росії заявили, що над територією Бєлгородської області знищили три БПЛА, а п'ятдесят сім дронів було знищено та перехоплено над територією Краснодарського краю.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Криму на військовому аеродромі Бельбек в ніч на 15 травня детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння.
Опубліковано знімки над аеродромом Бельбек в окупованому Криму після ракетних ударів 17.05.24, 09:46 • 32666 переглядiв