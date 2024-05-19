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У росії заявили, що нібито відбили масовану нічну атаку дронів

У росії заявили, що нібито відбили масовану нічну атаку дронів

Київ • УНН

 • 23442 перегляди

росія стверджує, що відбила масовану ракетну і безпілотну атаку над двома областями і окупованим Кримом, знищивши 60 БПЛА і 9 американських ракет ATACMS.

У росії заявили, що в ніч на 19 травня, їхні сили протиповітряної оборони нібито відбили масовану ракетну атаку над двома областями рф і територією окупованого Криму. Про це йдеться в заяві Міноборони рф, передає УНН.

Деталі 

В рф кажуть, що за ніч ліквідували 60 БпЛА та  9 ракет американських оперативно-тактичних ракет ATACMS. Зазначається, що останні були знищені над територією Криму.

Також в Міноборони росії заявили, що над територією Бєлгородської області знищили три БПЛА, а п'ятдесят сім дронів було знищено та перехоплено над територією Краснодарського краю.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму на військовому аеродромі Бельбек в ніч на 15 травня детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння.

Опубліковано знімки над аеродромом Бельбек в окупованому Криму після ракетних ударів 17.05.24, 09:46 • 32666 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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