В россии заявили, что якобы отбили массированную ночную атаку дронов

В россии заявили, что в ночь на 19 мая, их силы противовоздушной обороны якобы отразили массированную ракетную атаку над двумя областями рф и территорией оккупированного Крыма. Об этом говорится в заявлении Минобороны рф, передает УНН.

Детали

В рф говорят, что за ночь ликвидировали 60 БпЛА и 9 ракет американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Отмечается, что последние были уничтожены над территорией Крыма.

Также в Минобороны россии заявили, что над территорией Белгородской области уничтожили три БПЛА, а пятьдесят семь дронов были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму на военном аэродроме Бельбек в ночь на 15 мая детонировал главный склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Опубликованы снимки над аэродромом Бельбек в оккупированном Крыму после ракетных ударов