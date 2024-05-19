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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В россии заявили, что якобы отбили массированную ночную атаку дронов

В россии заявили, что якобы отбили массированную ночную атаку дронов

Киев  •  УНН

19 мая 2024, 06:20  •  5218 просмотра

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россия утверждает, что отразила массированную ракетную и беспилотную атаку над двумя областями и оккупированным Крымом, уничтожив 60 БПЛА и 9 американских ракет ATACMS.

В россии заявили, что в ночь на 19 мая, их силы противовоздушной обороны якобы отразили массированную ракетную атаку над двумя областями рф и территорией оккупированного Крыма. Об этом говорится в заявлении Минобороны рф, передает УНН.

Детали 

В рф говорят, что за ночь ликвидировали 60 БпЛА и  9 ракет американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Отмечается, что последние были уничтожены над территорией Крыма.

Также в Минобороны россии заявили, что над территорией Белгородской области уничтожили три БПЛА, а пятьдесят семь дронов были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму на военном аэродроме Бельбек в ночь на 15 мая детонировал главный склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Опубликованы снимки над аэродромом Бельбек в оккупированном Крыму после ракетных ударов 17 мая 2024, 06:46 • 31154 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
krymКрым
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS
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