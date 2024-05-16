У Криму вражений головний склад ракетно-артилерійського озброєння
Київ • УНН
На військовому аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму вибухнув головний склад ракет і артилерійського озброєння, що завдало значної шкоди інфраструктурі аеродрому.
У тимчасово окупованому Криму на військовому аеродромі Бельбек в ніч на 15 травня детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на "АТЕШ".
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"Агенти партизанського руху "АТЕШ" зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/год 80189)", - йдеться у повідомленні.
За даними партизанів, на цьому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31, які окупанти використовували проти України.
Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації.
Партизани зафіксували прибуття до окупованого Джанкоя нової групи військових рф, включаючи співробітників фсб - "АТЕШ"14.05.24, 12:13 • 103389 переглядiв