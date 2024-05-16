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У Криму вражений головний склад ракетно-артилерійського озброєння

У Криму вражений головний склад ракетно-артилерійського озброєння

Київ • УНН

 • 28205 перегляди

На військовому аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму вибухнув головний склад ракет і артилерійського озброєння, що завдало значної шкоди інфраструктурі аеродрому.

У тимчасово окупованому Криму на військовому аеродромі Бельбек в ніч на 15 травня детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на "АТЕШ".

Деталі

"Агенти партизанського руху "АТЕШ" зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/год 80189)", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, на цьому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31, які окупанти використовували проти України.

Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації.

Партизани зафіксували прибуття до окупованого Джанкоя нової групи військових рф, включаючи співробітників фсб - "АТЕШ"14.05.24, 12:13 • 103389 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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