Партизани зафіксували прибуття до окупованого Джанкоя нової групи військових рф, включаючи співробітників фсб - "АТЕШ"
Київ • УНН
До окупованого Джанкоя прибули нові російські військові підрозділи, в тому числі співробітники фсб, для посилення безпеки та охорони військових об'єктів у зв'язку зі значними втратами, яких зазнали російські війська на херсонському напрямку.
Українські партизани повідомили, що до Джанкоя прибули нові військові підрозділи, включаючи співробітників фсб, які задіяні для охорони військових об'єктів. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
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Таке посилення заходів безпеки пов'язане з перекиданням лінійних військовослужбовців із завдань охорони на передову, особливо на Херсонський напрямок, де противник зазнає значних втрат.
Цей захід вказує на критичну ситуацію на фронті для зс росії та спроби компенсувати втрати за рахунок збільшення числа боєздатних підрозділів, які були у "тилу",
Нагадаємо
Військово-патріотичний рух "Атеш" виявив триваюче прибуття на вокзал окупованого Джанкоя техніки та особового складу вс рф. Зафіксовано масові перевезення окупантами поранених з ТОТ Херсонської області.