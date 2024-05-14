Партизаны зафиксировали прибытие в оккупированный Джанкой новой группы военных рф, включая сотрудников фсб - "АТЕШ"

Украинские партизаны сообщили, что в Джанкой прибыли новые военные подразделения, включая сотрудников фсб, которые задействованы для охраны военных объектов. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Такое усиление мер безопасности связано с переброской линейных военнослужащих с задач охраны на передовую, особенно на Херсонское направление, где противник несет значительные потери.

Эта мера указывает на критическую ситуацию на фронте для вс россии и попытки компенсировать потери за счет увеличения числа боеспособных подразделений, которые были в "тылу", - говорится в сообщении.

Напомним

Военно-патриотическое движение "Атеш" обнаружило продолжающееся прибытие на вокзал оккупированного Джанкоя техники и личного состава вс рф. Зафиксированы массовые перевозки оккупантами раненых с ВОТ Херсонской области.