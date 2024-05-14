Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
Партизаны зафиксировали прибытие в оккупированный Джанкой новой группы военных рф, включая сотрудников фсб - "АТЕШ"
"Торговый безвиз" еще на год: назвали условия доступа украинского агроэкспорта на рынок ЕС
Шестерых мошенников экстрадировали в Чехию за схему на 5,5 млн грн: деньги переводили в криптовалюту и наличные для покупки элитных авто и недвижимости
Инсульт "молодеет" и его все чаще диагностируют у людей среднего возраста, предупреждает Минздрав
Буданов: ресурсы врага на Харьковщине - ограничены
Противодействие демпингу и аудит поставщиков: в ГОТ рассказали, на каких условиях объявили новые тендеры по поставке питания для ВСУ
В ГУР показали, как минусуют врага с техникой в Харьковской области
Sony назвала новых руководителей PlayStation после отставки Джима Райана
Наступление россиян на Харьковщине - информационная операция, чтобы создать хаос и панику - Буданов
Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"
Популярные
Появилось первое фото Энтони Блинкена в Киеве
Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО - секретарь СНБО
14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят
В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ
В Харьковской ОГА сделают публичный отчет по фортификациям в области
Публикации
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Партизаны зафиксировали прибытие в оккупированный Джанкой новой группы военных рф, включая сотрудников фсб - "АТЕШ"
В оккупированный Джанкой прибыли новые российские военные подразделения, в том числе сотрудники фсб, для усиления безопасности и охраны военных объектов в связи со значительными потерями, которые понесли российские войска на херсонском направлении.
"Торговый безвиз" еще на год: назвали условия доступа украинского агроэкспорта на рынок ЕС
Украина предоставила беспошлинный и неквотированный доступ к экспорту сельскохозяйственной продукции, в частности мяса птицы, яиц, сахара, меда, кукурузы, овса и зерновых культур в ЕС до 5 июня 2025 года, с условиями по отдельным товарам, которые базируются на средних объемах экспорта в 2021-2023 годах.
Шестерых мошенников экстрадировали в Чехию за схему на 5,5 млн грн: деньги переводили в криптовалюту и наличные для покупки элитных авто и недвижимости
Полиция экстрадировала в Чехию шестерых мошенников, которые обманули своих соотечественников на 5,5 миллионов гривен из колл-центра в Украине, представляясь банковскими работниками и выманивая у жертв удаленный доступ или банковские реквизиты, конвертируя деньги в криптовалюту или наличные для покупки предметов роскоши.
Инсульт "молодеет" и его все чаще диагностируют у людей среднего возраста, предупреждает Минздрав
Министерство здравоохранения предупреждает, что в последнее время все больше людей среднего возраста страдают от инсультов: по состоянию на 2019 год более 62% случаев инсульта приходится на людей в возрасте до 70 лет.
Буданов: ресурсы врага на Харьковщине - ограничены
Ресурсы россиян на Харьковском направлении ограничены, но в ближайшие дни они используют все, что имеют, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины.
Противодействие демпингу и аудит поставщиков: в ГОТ рассказали, на каких условиях объявили новые тендеры по поставке питания для ВСУ
ДОТ объявил тендеры по поставке продуктов питания для ВСУ на второе полугодие общей стоимостью почти 22,5 миллиарда гривен.
В ГУР показали, как минусуют врага с техникой в Харьковской области
Украинские разведчики в Харьковской области эффективно уничтожают российскую военную технику и личный состав, используя беспилотники.
Sony назвала новых руководителей PlayStation после отставки Джима Райана
Sony назначила Хермена Хюльста и Хидеаки Нишино возглавить подразделение PlayStation, разделив ответственность за платформы и игровой бизнес.
Наступление россиян на Харьковщине - информационная операция, чтобы создать хаос и панику - Буданов
Наступление россии в Харьковской области является информационной операцией, направленной на создание хаоса и паники, чтобы заставить украинские группировки выйти из восточных областей и дестабилизировать ситуацию внутри Украины.
Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время необъявленного визита в Киев заявил, что американская военная помощь Украине уже в пути и будет иметь реальное влияние на борьбу с российской агрессией.