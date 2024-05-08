"Атеш" зафіксував масові перевезення окупантами поранених і 200х, а також військову техніку в Джанкої
Київ • УНН
Військово-патріотичний рух "Атеш" виявив триваюче прибуття на вокзал окупованого Джанкоя техніки та особового складу вс рф. Зафіксовано масові перевезення окупантами поранених з ТОТ Херсонської області.
Партизани військово-патріотичного руху "Атеш" зафіксували в окупованому Криму прибуття нових поїздів із поповненням зс рф. Також виявлено масові перевезення поранених і 200х з лівого берега окупованої Херсонщини. Про це повідомляє ТГ-канал "Атеш", передає УНН.
Деталі
Російські війська продовжують прибувати в Джанкой. Агенти "АТЕШ" щодня фіксують прибуття нових поїздів із поповненням.
Цікавий факт, на вокзалі ми помічаємо також масові перевезення поранених і 200х з лівого берега окупованої Херсонщини
У ТГ-каналі партизанського руху підкреслюють, що "російське військове керівництво продовжує відправляти мобілізованих на фронт, де СОУ їх зустрінуть і поповнять статистику втрат армії рф".
Нагадаємо
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