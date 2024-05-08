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"Атеш" зафіксував масові перевезення окупантами поранених і 200х, а також військову техніку в Джанкої

Київ • УНН

 • 16341 перегляди

Військово-патріотичний рух "Атеш" виявив триваюче прибуття на вокзал окупованого Джанкоя техніки та особового складу вс рф. Зафіксовано масові перевезення окупантами поранених з ТОТ Херсонської області.

Партизани військово-патріотичного руху "Атеш" зафіксували в окупованому Криму прибуття нових поїздів із поповненням зс рф. Також виявлено масові перевезення поранених і 200х з лівого берега окупованої Херсонщини. Про це повідомляє ТГ-канал "Атеш", передає УНН.

Деталі

Російські війська продовжують прибувати в Джанкой. Агенти "АТЕШ" щодня фіксують прибуття нових поїздів із поповненням. 

- ідеться в повідомленні.
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Цікавий факт, на вокзалі ми помічаємо також масові перевезення поранених і 200х з лівого берега окупованої Херсонщини

- інформує "Атеш".
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У ТГ-каналі партизанського руху підкреслюють, що "російське військове керівництво продовжує відправляти мобілізованих на фронт, де СОУ їх зустрінуть і поповнять статистику втрат армії рф".

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Нагадаємо

Партизанський рух "Атеш" зафіксував перекидання реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" загарбниками в бік Херсонської області.

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