Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації на 90 діб

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 11 серпня. Про це передає УНН з посиланням на пряму трансляцію нардепа Олексія Гончаренка.

Деталі

Як повідомив Гончаренко, проєкт закону "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" підтримали 339 депутатів.

Також проєкт закону про продовження загальної мобілізації підтримали 336 депутатів.

Доповнення

6 травня Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити на 90 діб воєнний стан та проведення загальної мобілізації.