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Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації на 90 діб

Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації на 90 діб

Київ • УНН

 • 17021 перегляди

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану і загальної мобілізації на 90 днів до 11 серпня, за це проголосували 339 і 336 народних депутатів відповідно.

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 11 серпня. Про це передає УНН з посиланням на пряму трансляцію нардепа Олексія Гончаренка.

Деталі

Як повідомив Гончаренко, проєкт закону "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" підтримали 339 депутатів.

Також проєкт закону про продовження загальної мобілізації підтримали 336 депутатів.

Доповнення

6 травня Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити на 90 діб воєнний стан та проведення загальної мобілізації.

Павло Башинський

Павло Башинський

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