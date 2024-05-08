Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації на 90 діб
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану і загальної мобілізації на 90 днів до 11 серпня, за це проголосували 339 і 336 народних депутатів відповідно.
Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 11 серпня. Про це передає УНН з посиланням на пряму трансляцію нардепа Олексія Гончаренка.
Деталі
Як повідомив Гончаренко, проєкт закону "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" підтримали 339 депутатів.
Також проєкт закону про продовження загальної мобілізації підтримали 336 депутатів.
Доповнення
6 травня Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити на 90 діб воєнний стан та проведення загальної мобілізації.