Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на 90 суток

Верховная Рада на сегодняшнем заседании одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 11 августа. Об этом передает УНН со ссылкой на прямую трансляцию нардепа Алексея Гончаренко.

Детали

Как сообщил Гончаренко, проект закона "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" поддержали 339 депутатов.

Также проект закона о продлении всеобщей мобилизации поддержали 336 депутатов.

Дополнение

6 мая Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить на 90 суток военное положение и проведение всеобщей мобилизации.