Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
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Отключения света после атаки рф возможны сегодня примерно с 19:00 до 22:00 - глава "Укрэнерго"
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Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на 90 суток
Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней до 11 августа, за это проголосовали 339 и 336 народных депутатов соответственно.
ВР разрешила перечисление средств от продажи имущества госпредприятий в госбюджет
Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, которые позволяют зачислять средства от продажи имущества государственных предприятий в государственный бюджет.
Правительство создало штаб подготовки к отопительному сезону
Правительство создало Штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Он будет координировать меры, направленные на преодоление последствий вражеских атак на энергетическую отрасль и адаптацию топливно-энергетического комплекса к новым вызовам.
Сотрудничество бизнеса и государства - это лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где бизнес работает на победу - CEO WhiteBIT Владимир Носов.
Сотрудничество бизнеса и государства - это лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где бизнес работает на победу, говорит CEO WhiteBIT Владимир Носов.
Ракетный удар по Одессе 29 апреля: количество погибших возросло до 7
Количество жертв российского ракетного обстрела Одессы 29 апреля возросло до 7 после того, как в больнице умер еще один человек, который получил ранения во время обстрела.
В результате ракетной атаки рф на Киев никто не пострадал - КГВА
Жертв и разрушений в Киеве во время российской ракетной атаки на столицу крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 не было, все воздушные цели были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны.
В Каире возобновились переговоры о перемирии в Газе с участием всех сторон
В Каире возобновились переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС с участием всех сторон, включая представителей Катара, США и Египта, направленные на согласование условий прекращения огня в семимесячной войне в секторе Газа.
Вайнштейн вернулся в тюрьму после короткого пребывания в больнице, где его могли лечить как VIP-персону
Харви Вайнштейн вернулся в тюрьму после 10-дневного пребывания в больнице для лечения пневмонии, проблем с сердцем и других медицинских проблем, таких как диабет. По утверждению СМИ, он лечился в отдельной палате с улучшенными условиями.
Пожар после удара рф по объекту критической инфраструктуры на Франковщине потушили: спасатели показали фото
Спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражескими обстрелами на объекте критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, привлекая 105 спасателей и 36 единиц техники, обошлось без жертв и пострадавших.
Отключения света после атаки рф возможны сегодня примерно с 19:00 до 22:00 - глава "Укрэнерго"
В связи с российскими атаками на энергетические объекты, повлекшие значительный дефицит электроэнергии, существует вероятность отключения электроэнергии с 19:00 до 22:00 сегодня вечером в часы пикового потребления, если электроэнергия не будет потребляться экономно.