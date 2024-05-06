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Зеленський вніс у ВР законопроєкти щодо продовження воєнного стану і мобілізації

Зеленський вніс у ВР законопроєкти щодо продовження воєнного стану і мобілізації

Київ • УНН

 • 16757 перегляди

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів.

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити на 90 діб воєнний стан та проведення загальної мобілізації. Про це йдеться у законопроєктах №11234 і №11235, зареєстрованих у Раді 6 травня, передає УНН.  

Деталі

У документах пропонується продовжити воєнний стан з 14 травня на 90 діб. 

Законопроєкт №11235 передбачає затвердження указу Президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", згідно з яким строк проведення загальної мобілізації продовжується з 14 травня 2024 року на 90 діб.

Законопроєкт № 11234 передбачає затвердження указу голови держави "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", згідно з яким  строк дії воєнного стану  продовжується з 14 травня 2024 року на 90 діб.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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