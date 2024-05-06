Зеленський вніс у ВР законопроєкти щодо продовження воєнного стану і мобілізації
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів.
Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити на 90 діб воєнний стан та проведення загальної мобілізації. Про це йдеться у законопроєктах №11234 і №11235, зареєстрованих у Раді 6 травня, передає УНН.
Деталі
У документах пропонується продовжити воєнний стан з 14 травня на 90 діб.
Законопроєкт №11235 передбачає затвердження указу Президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", згідно з яким строк проведення загальної мобілізації продовжується з 14 травня 2024 року на 90 діб.
Законопроєкт № 11234 передбачає затвердження указу голови держави "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", згідно з яким строк дії воєнного стану продовжується з 14 травня 2024 року на 90 діб.