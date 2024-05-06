Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  86132 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  104965 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  218292 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  208719 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  205880 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173242 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113605 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129003 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126562 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119823 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  398542 просмотра

Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

Война •   •  4321 просмотра
Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

В Кропивницком пожар на предприятии "Химрезерв", один человек погиб

На предприятии "Химрезерв" в Кропивницком произошел пожар, в результате которого погиб один человек, но, по словам председателя Кировоградской ОГА Андрея Райковича, он локализован.

Криминал и ЧП •   •  3781 просмотра
В Кропивницком пожар на предприятии "Химрезерв", один человек погиб

"Работает в обычном режиме": в КГГА заявили, что нет причин для закрытия станции метро "Почтовая площадь"

Киевская городская власть подтверждает, что станция метро "Почтовая площадь" работает в нормальном режиме для перевозки пассажиров и укрытия без рисков затопления, закрытия или необходимости ремонта.

Общество •   •  4003 просмотра
"Работает в обычном режиме": в КГГА заявили, что нет причин для закрытия станции метро "Почтовая площадь"

Основные ударные силы россияне сосредоточили на Покровском и Кураховском направлениях, выделены дополнительные ресурсы - Сырский

Командир Сырский провел работу с подразделениями, которые ведут оборонительные операции на Покровском и Кураховском направлениях, где сосредоточены основные ударные силы противника, по усилению обороны и отражения вражеских атак, выделив дополнительные ресурсы и вручив награды бойцам, которые отличились в День пехоты.

Война •   •  4229 просмотра
Основные ударные силы россияне сосредоточили на Покровском и Кураховском направлениях, выделены дополнительные ресурсы - Сырский

ЕС создаст надзорный орган для контроля работы Telegram

Европейский Союз планирует создать надзорный орган - Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT), который будет регулировать работу мессенджера Telegram на всей территории ЕС.

Новости Мира •   •  4271 просмотра
ЕС создаст надзорный орган для контроля работы Telegram

В Венгрии заявили, что не будут возвращать украинских мужчин

Венгрия не будет выдавать украинских мужчин-беженцев призывного возраста Украине, гарантируя их безопасность и оказывая необходимую помощь.

Наши за границей •   •  4160 просмотра
В Венгрии заявили, что не будут возвращать украинских мужчин

"Ядерный шантаж - это стабильная практика режима путина" - ГУР о заявлениях рф о ядерных учениях

Российский режим продолжает тактику ядерного шантажа, на фоне заявлений о новых тактических ядерных учениях, но разведка не видит какой-то эпохальной новости.

Война •   •  4934 просмотра
"Ядерный шантаж - это стабильная практика режима путина" - ГУР о заявлениях рф о ядерных учениях

За четыре месяца "Укрзализныця" перевезла рекордное количество грузов с начала полномасштабного вторжения

В январе-апреле 2024 года Укрзализныця перевезла на экспорт рекордные 30,4 млн тонн грузов, что на 48,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на усиление вражеских атак на железнодорожную инфраструктуру.

Экономика •   •  5249 просмотра
За четыре месяца "Укрзализныця" перевезла рекордное количество грузов с начала полномасштабного вторжения

Быстрый поиск в неструктурированных данных: украинские разработчики презентовали ИИ-решение для целей госбезопасности

Украинские разработчики представили платформу HARVESTER на основе искусственного интеллекта для быстрого поиска и анализа неструктурированных данных, таких как перехваченные разговоры и документы, полезных для целей государственной безопасности.

Технологии •   •  4590 просмотра
Быстрый поиск в неструктурированных данных: украинские разработчики презентовали ИИ-решение для целей госбезопасности

ГУР: говорить о серьезной угрозе со стороны Приднестровья - нельзя

Планы России по провокациям в Приднестровье провалились из-за отсутствия поддержки. В свою очередь Украина продолжает укреплять свои границы с Молдовой.

Война •   •  6083 просмотра
ГУР: говорить о серьезной угрозе со стороны Приднестровья - нельзя