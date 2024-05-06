Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить на 90 суток военное положение и проведение всеобщей мобилизации. Об этом говорится в законопроектах №11234 и №11235, зарегистрированных в Раде 6 мая, передает УНН.

Детали

В документах предлагается продлить военное положение с 14 мая на 90 суток.

Законопроект №11235 предусматривает утверждение указа Президента "О продлении срока проведения общей мобилизации", согласно которому срок проведения общей мобилизации продлевается с 14 мая 2024 года на 90 суток.

Законопроект № 11234 предусматривает утверждение указа главы государства "О продлении срока действия военного положения в Украине", согласно которому срок действия военного положения продлевается с 14 мая 2024 года на 90 суток.