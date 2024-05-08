"Атеш" зафиксировал массовые перевозки окупантами раненых и 200х, а также военную технику в Джанкое

Партизаны военно-патриотического движения "Атеш" зафиксировали в оккупированном Крыму прибытие новых поездов с пополнением вс рф. Также выявлены массовые перевозки раненых и 200х с левого берега оккупированной Херсонщины. Об этом сообщает ТГ-канал "Атеш", передает УНН.

Детали

Российские войска продолжают прибывать в Джанкой. Агенты "АТЕШ" ежедневно фиксируют прибытие новых поездов с пополнением. - говорится в сообщении.

Интересный факт, на вокзале мы замечаем также массовые перевозки раненых и 200х с левого берега оккупированной Херсонщины – информирует "Атеш".

В ТГ-канале партизанского движения подчеркивают, что "российское военное руководство продолжает отправлять мобилизованных на фронт, где СОУ их встретят и пополнят статистику потерь армии рф".

Напомним

Партизанское движение "Атеш" зафиксировало переброску реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" захватчиками в сторону Херсонской области.

Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на 90 суток