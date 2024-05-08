"Атеш" зафиксировал массовые перевозки окупантами раненых и 200х, а также военную технику в Джанкое

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  58756 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  72735 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  158670 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  147216 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  148490 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  232692 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109708 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120603 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120691 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120921 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  191690 просмотра
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  498460 просмотра

"Атеш" зафиксировал массовые перевозки окупантами раненых и 200х, а также военную технику в Джанкое

Военно-патриотическое движение "Атеш" выявило продолжающееся прибытие на вокзал оккупированного Джанкоя техники и личного состава вс рф. Зафиксированы массовые перевозки окупантами раненых с ТОТ Херсонской области.

Война •   •  8476 просмотра
"Атеш" зафиксировал массовые перевозки окупантами раненых и 200х, а также военную технику в Джанкое

Атака рф на Харьков: известно о трех пострадавших детях

Российские удары попали в жилые районы Харькова, Украина, по меньшей мере 3 детей пострадали.

Война •   •  8388 просмотра
Атака рф на Харьков: известно о трех пострадавших детях

Ограничения по всей Украине: в Минэнерго объяснили, кому будут выключать свет

В связи с массированными ракетными ударами россии по энергетической инфраструктуре Украины, ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей могут быть введены с 18:00 до 23:00, в то время, как бытовые потребители могут столкнуться с отключениями только в Харьковской области.

Экономика •   •  8427 просмотра
Ограничения по всей Украине: в Минэнерго объяснили, кому будут выключать свет

В Харькове "прилеты" в жилой район, предварительно - есть пострадавшие дети

В жилом районе Харькова, Украина, произошли взрывы, в результате которых, по предварительным сообщениям мэра города, пострадали дети.

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В Харькове "прилеты" в жилой район, предварительно - есть пострадавшие дети

Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на 90 суток

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней до 11 августа, за это проголосовали 339 и 336 народных депутатов соответственно.

Война •   •  10405 просмотра
Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на 90 суток

ВР разрешила перечисление средств от продажи имущества госпредприятий в госбюджет

Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, которые позволяют зачислять средства от продажи имущества государственных предприятий в государственный бюджет.

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ВР разрешила перечисление средств от продажи имущества госпредприятий в госбюджет

Правительство создало штаб подготовки к отопительному сезону

Правительство создало Штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Он будет координировать меры, направленные на преодоление последствий вражеских атак на энергетическую отрасль и адаптацию топливно-энергетического комплекса к новым вызовам.

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Правительство создало штаб подготовки к отопительному сезону

Сотрудничество бизнеса и государства - это лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где бизнес работает на победу - CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Сотрудничество бизнеса и государства - это лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где бизнес работает на победу, говорит CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Новости Бизнеса •   •  7849 просмотра
Сотрудничество бизнеса и государства - это лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где бизнес работает на победу - CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Ракетный удар по Одессе 29 апреля: количество погибших возросло до 7

Количество жертв российского ракетного обстрела Одессы 29 апреля возросло до 7 после того, как в больнице умер еще один человек, который получил ранения во время обстрела.

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Ракетный удар по Одессе 29 апреля: количество погибших возросло до 7

В результате ракетной атаки рф на Киев никто не пострадал - КГВА

Жертв и разрушений в Киеве во время российской ракетной атаки на столицу крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 не было, все воздушные цели были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны.

Война •   •  8745 просмотра
В результате ракетной атаки рф на Киев никто не пострадал - КГВА