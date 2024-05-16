В Крыму поражен главный склад ракетно-артиллерийского вооружения

Во временно оккупированном Крыму на военном аэродроме Бельбек в ночь на 15 мая детонировал главный склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "АТЕШ".

Детали

"Агенты партизанского движения "АТЕШ" из состава военных аэродрома Бельбек сообщают о точном попадании и многочасовой дальнейшей детонации главного склада ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 80189)", - говорится в сообщении.

По данным партизан, на этом складе хранилось большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которые оккупанты использовали против Украины.

Также зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры аэродрома в результате вторичной детонации.

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