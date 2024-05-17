Опубликованы снимки над аэродромом Бельбек в оккупированном Крыму после ракетных ударов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  24836 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  119763 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  113237 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  112555 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  145912 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  60469 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  141276 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135520 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140124 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150113 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Новости по теме
Опубликованы снимки над аэродромом Бельбек в оккупированном Крыму после ракетных ударов

Опубликованы снимки над аэродромом Бельбек в оккупированном Крыму после ракетных ударов

  •  17027 просмотра
В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА

В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА

  •  28568 просмотра
В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

  •  27312 просмотра
Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

  •  24302 просмотра
Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

  •  22959 просмотра
Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек

Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек

  •  21255 просмотра
Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

  •  23095 просмотра
В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

  •  20920 просмотра
В ВР внесли законопроект об альтернативном наказании за уклонение от мобилизации вместо тюрьмы

В ВР внесли законопроект об альтернативном наказании за уклонение от мобилизации вместо тюрьмы

  •  23763 просмотра
На Донетчине оккупанты ранили еще пять жителей

На Донетчине оккупанты ранили еще пять жителей

  •  21765 просмотра

Популярные

17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

  •  102961 просмотра
Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

  •  104348 просмотра
Над Одесской и Кировоградской областями зафиксированы вражеские "шахеды"

Над Одесской и Кировоградской областями зафиксированы вражеские "шахеды"

  •  102964 просмотра
Украинская легкоатлетка победила на турнире в Италии

Украинская легкоатлетка победила на турнире в Италии

  •  95424 просмотра
Министр обороны Великобритании назвал высылку рф британского атташе "отчаянным" шагом

Министр обороны Великобритании назвал высылку рф британского атташе "отчаянным" шагом

  •  91478 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

  •  145912 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

  •  141276 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  204662 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  224508 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  426044 просмотра

Опубликованы снимки над аэродромом Бельбек в оккупированном Крыму после ракетных ударов

Спутниковые снимки показывают значительные повреждения аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму после недавних ракетных ударов. В частности можно увидеть уничтоженные самолеты и сгоревший склад горючего.

Война •   •  17027 просмотра
Опубликованы снимки над аэродромом Бельбек в оккупированном Крыму после ракетных ударов

В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА

Значительная часть временно оккупированного Севастополя осталась без электричества после ночной атаки беспилотников, и на восстановление энергосистемы города понадобится около суток.

Общество •   •  28568 просмотра
В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА

В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

Силы обороны сбили три вражеских беспилотника над Полтавской областью, жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Война •   •  27312 просмотра
В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо остается в серьезном состоянии в больнице Рузвельта в Банской Быстрице после 5-часовой операции после покушения на него, в результате которого в него стреляли с близкого расстояния.

Новости Мира •   •  24302 просмотра
Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

Российские войска могут проводить разведку с помощью беспилотников в тыловых районах Украины из-за отсутствия в Украине средств противовоздушной обороны.

Война •   •  22959 просмотра
Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек

Национальный банк Украины укрепил гривну на 14 копеек, установив официальный курс на уровне 39,4395 UAH/USD.

Экономика •   •  21255 просмотра
Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек

Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

Российские войска атаковали Харьков ночью из С-300 и с помощью беспилотников, повредив здание районной администрации и жилой дом. За сутки из-за обстрелов рф в области 2 человека погибли и 9 получили ранения.

Война •   •  23095 просмотра
Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

Около 200-300 человек могут оставаться в Волчанске Харьковской области и близлежащих южных селах.

Общество •   •  20920 просмотра
В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

В ВР внесли законопроект об альтернативном наказании за уклонение от мобилизации вместо тюрьмы

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса Украины относительно установления штрафа, общественных работ, исправительных работ или ограничения свободы вместо лишения свободы за уклонение от призыва по мобилизации во время мобилизации с целью экономии государственных ресурсов и поддержания экономической активности.

политика •   •  23763 просмотра
В ВР внесли законопроект об альтернативном наказании за уклонение от мобилизации вместо тюрьмы

На Донетчине оккупанты ранили еще пять жителей

Российские войска ранили еще 5 гражданских лиц в Донецкой области 16 мая, в результате чего общее количество погибших гражданских лиц в регионе с 24 февраля достигло 1 962, а раненых - 4895.

Общество •   •  21765 просмотра
На Донетчине оккупанты ранили еще пять жителей