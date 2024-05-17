Опубликованы снимки над аэродромом Бельбек в оккупированном Крыму после ракетных ударов

В сети появились спутниковые снимки аэродрома Бельбек во временно оккупированном Крыму, по которому на днях был нанесен удар ракетами ATACMS. Об этом передает УНН со ссылкой на Радио Свобода, Planet.com и страницу Christiaan Triebert в сети X.

Детали

Обнародованы снимки аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму после серии ракетных ударов.

Спутниковые снимки Planet.com, сделанные над аэродромом Бельбек в Крыму 16 мая после ударов ракетами ATACMS в течение двух дней подряд, показывают следы пожара в районе стоянки самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31 - говорится в сообщении.

На снимках также видно, что полностью сгорел солод горюче-смазочных материалов аэродрома, впрочем, степень повреждения и количество поврежденных машин точно определить сложно, пишет издание.

Также специалист исследователь Open source intelligence Кристиан Триберт обнародовал у себя на странице другие фото-доказательства.

на авиабазе ВВС России Бельбек в оккупированном Крыму были полностью уничтожены два самолета МиГ-31 и один Су-27, а также повреждены МиГ-29. Также был разрушен топливный склад возле главной взлетно-посадочной полосы авиабазы, а обломки продолжали гореть и после этого - заметил специалист.

Напомним,

УНН сообщал, что ракетный удар по российскому аэродрому в оккупированном Крыму мог повредить истребители МиГ-31. В общем это на этой базе можно насчитать 24 самолета и шесть вертолетов.

Спутниковые снимки подтверждают ночной пожар на аэродроме Бельбек в Крыму, а также есть сообщения о попадании.