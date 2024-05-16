Аеродрому Бельбек в окупованому Криму дісталося вдруге за добу: повідомляють про пожежу
Київ • УНН
Супутникові знімки підтверджують нічну пожежу на аеродромі Бельбек у Криму, а також є повідомлення про влучання.
Супутникові знімки підтверджують нічну пожежу на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму, повідомив у четвер телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.
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Моніторингова група телеграм-каналу "Крымский ветер" з посиланням на дані супутникової зйомки "підтверджує нічну пожежу на аеродромі Бельбек".
Джерело телеграм-каналу повідомило, що "на аеродромі Бельбек ракети потрапили по паливному складу, почалася пожежа".
"Одне можна стверджувати точно – аеродрому Бельбек дісталося вдруге за добу", - ідеться у повідомленні телеграм-каналу, який оприлюднив супутникові фото з місця.
Також агенти руху "АТЕШ" повідомили "про успішні прильоти у Криму". "Відомо про кілька військових об'єктів", - зазначили в "АТЕШ".
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