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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму досталось второй раз за сутки: сообщают о пожаре

Аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму досталось второй раз за сутки: сообщают о пожаре

Киев  •  УНН

16 мая 2024, 05:32  •  2195 просмотра

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Спутниковые снимки подтверждают ночной пожар на аэродроме Бельбек в Крыму, а также есть сообщения о попадании.

Спутниковые снимки подтверждают ночной пожар на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму, сообщил в четверг телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

Мониторинговая группа телеграм-канала "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки "подтверждает ночной пожар на аэродроме Бельбек".

Источник телеграм-канала сообщил, что "на аэродроме Бельбек ракеты попали по топливному складу, начался пожар".

"Одно можно утверждать точно - аэродром Бельбек достался во второй раз за сутки", - говорится в сообщении телеграм-канала, который обнародовал спутниковые фото с места.

Также агенты движения "АТЕШ" сообщили "об успешных прилетах в Крыму". "Известно о нескольких военных объектах", - отметили в "АТЕШ".

В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express15 мая 2024, 11:17 • 90605 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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