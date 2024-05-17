Опубліковано знімки над аеродромом Бельбек в окупованому Криму після ракетних ударів

У мережі з’явилися супутникові знімки аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму, по якому днями було завдано удару ракетами ATACMS. Про це передає УНН із посиланням на Радіо Свобода, Planet.com та сторінку Christiaan Triebert в мережі X.

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Оприлюднено знімки аеродрому Бельбек в окупованому Криму після серії ракетних ударів.

Супутникові знімки Planet.com, зроблені над аеродромом Бельбек у Криму 16 травня після ударів ракетами ATACMS протягом двох днів поспіль, показують сліди пожежі в районі стоянки літаків Су-27, Су-30 і Міг-31

На знімках також видно, що повністю згорів солод паливно-мастильних матеріалів аеродрому, втім, ступінь пошкодження і кількість пошкоджених машин точно визначити складно, пише видання.

Також фахівець дослідник Open source intelligence Крістіан Тріберт оприлюднив у себе на сторінці інші фото-докази.

на авіабазі ВПС Росії Бельбек в окупованому Криму було повністю знищено два літаки МіГ-31 і один Су-27, а також пошкоджено МіГ-29. Також було зруйновано паливний склад біля головної злітно-посадкової смуги авіабази, а уламки продовжували горіти і після цьог