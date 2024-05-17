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Опубліковано знімки над аеродромом Бельбек в окупованому Криму після ракетних ударів

Опубліковано знімки над аеродромом Бельбек в окупованому Криму після ракетних ударів

Київ • УНН

 • 32665 перегляди

Супутникові знімки показують значні пошкодження аеродрому Бельбек в окупованому Криму після нещодавніх ракетних ударів. Зокрема можна побачити знищені літаки і згорілий склад пального.

У мережі з’явилися супутникові знімки аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму, по якому днями було завдано удару ракетами ATACMS. Про це передає УНН із посиланням на Радіо Свобода, Planet.com та сторінку Christiaan Triebert в мережі X.

Деталі

Оприлюднено знімки аеродрому Бельбек в окупованому Криму після серії ракетних ударів.

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Супутникові знімки Planet.com, зроблені над аеродромом Бельбек у Криму 16 травня після ударів ракетами ATACMS протягом двох днів поспіль, показують сліди пожежі в районі стоянки літаків Су-27, Су-30 і Міг-31

– ідеться у повідомленні.
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На знімках також видно, що повністю згорів солод паливно-мастильних матеріалів аеродрому, втім, ступінь пошкодження і кількість пошкоджених машин точно визначити складно, пише видання.

Також фахівець дослідник Open source intelligence Крістіан Тріберт оприлюднив у себе на сторінці інші фото-докази.

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на авіабазі ВПС Росії Бельбек в окупованому Криму було повністю знищено два літаки МіГ-31 і один Су-27, а також пошкоджено МіГ-29. Також було зруйновано паливний склад біля головної злітно-посадкової смуги авіабази, а уламки продовжували горіти і після цьог

 – зауважив фахівець.
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Нагадаємо

УНН повідомляв, що ракетний удар по російському аеродрому в окупованому Криму міг пошкодити винищувачі МіГ-31. Загалом це на цій базі можна нарахувати 24 літаки і шість гелікоптерів.

Супутникові знімки підтверджують нічну пожежу на аеродромі Бельбек у Криму, а також є повідомлення про влучання.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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