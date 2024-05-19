Дрони СБУ влаштували феєрверк у рф на честь перемоги Усика: палало на військовому аеродромі "Кущевська" та Слов’янському НПЗ - джерела
Київ • УНН
Безпілотники СБУ атакували російський військовий аеродром Кущевська та Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, пошкодивши літаки та змусивши завод призупинити роботу.
Цієї ночі перемогу боксера Олександра Усика святкувала не тільки вся Україна, але й військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї рф. За даними джерел УНН, спонсором святкового феєрверка стали дрони СБУ.
По аеродрому СБУ відпрацювали спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ. Росіяни в соцмережах вночі скаржилися на серію вибухів, пожежу, а один навіть поплакався:"взорвалі кущовку нашу". На цьому летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.
Також СБУ самостійно провело атаку по Слов’янському НПЗ. Керівництво підприємства заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу і вони зараз оцінюють збитки.
Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ за останні три тижні. Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони.
Наслідки нічної атаки дронів: НПЗ у краснодарському краї рф призупинив роботу19.05.24, 11:50 • 23162 перегляди