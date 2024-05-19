Этой ночью победу боксера Александра Усика праздновала не только вся Украина, но и военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ в Краснодарском крае рф. По данным источников УНН, спонсором праздничного фейерверка стали дроны СБУ.

По аэродрому СБУ отработали совместно с Силами беспилотных систем ВСУ. Россияне в соцсетях ночью жаловались на серию взрывов, пожар, а один даже поплакался: "взорвали кущовку нашу". На этом аэродроме находились десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.

Также СБУ самостоятельно провела атаку по Славянскому НПЗ. Руководство предприятия заявило, что после нескольких громких прилетов завод остановил свою работу, и они сейчас оценивают убытки.

Это уже вторая атака дронов СБУ на военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ за последние три недели. Тогда на аэродроме было поражено несколько самолетов, а на НПЗ попали в ректификационную и атмосферную колонны.

Последствия ночной атаки дронов: НПЗ в краснодарском крае рф приостановил работу