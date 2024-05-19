Последствия ночной атаки дронов: НПЗ в краснодарском крае рф приостановил работу

Нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани, что в краснодарском крае рф, приостановил свою работу после атаки беспилотников в ночь на 19 мая. Об этом заявило руководство компаний "Славянск ЭКО", передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

В компании утверждают, что дроны, которые атаковали Славянский НПЗ, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков.

В компании добавили, что пока непонятно, когда завод возобновит работу.

Глава Славянского района, где расположен пораженный НПЗ, заявил, что на территории завода "упали" 6 беспилотников. После "падения" прозвучали два взрыва.

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Дополнение

В российской компании говорят, что на территории предприятия есть видимые разрушения.

Ожидается, что после следственных мероприятий работники будут осматривать оборудование и установки, чтобы оценить ущерб.

Напомним

Неизвестные беспилотники ночью атаковали и повредили военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае россии.