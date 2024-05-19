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Вночі дрони атакували військовий аеродром та НПЗ у краснодарському краї рф - ЗМІ

Вночі дрони атакували військовий аеродром та НПЗ у краснодарському краї рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25197 перегляди

Невідомі безпілотники вночі атакували і пошкодили військовий аеродром і нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії.

Вночі невідомі дрони атакували військовий аеродром та НПЗ у Краснодарському краї росії. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН.

Деталі 

Постраждали військовий аеродром біля станиці Кущевська та нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані

- йдеться в дописі. 

Доповнення

В росії натомість стверджують, що у Слов'янську-на-Кубані один з безпілотників упав на території НПЗ, але без наслідків. Влада запевняє, що не було не було ні руйнувань, ні загоряння.

Тим часом місцеві кажуть, що було чути сильний вибух під час влучання одного з безпілотників. В мережі також з'явилось відео від очевидців, лде видно вибух та займання. 

Нагадаємо

У росії заявили, що в ніч на 19 травня, їхні сили протиповітряної оборони нібито відбили масовану атаку над двома областями рф і територією окупованого Криму.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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