Ночью дроны атаковали военный аэродром и НПЗ в краснодарском крае рф - СМИ

Ночью неизвестные дроны атаковали военный аэродром и НПЗ в Краснодарском крае России. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

Пострадали военный аэродром возле станицы Кущевская и нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани - говорится в заметке.

Дополнение

В России вместо этого утверждают, что в Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ, но без последствий. Власти уверяют, что не было не было ни разрушений, ни возгорания.

Между тем местные говорят, что был слышен сильный взрыв во время попадания одного из беспилотников. В сети также появилось видео от очевидцев, где видно взрыв и возгорание.

Напомним

В россии заявили, что в ночь на 19 мая, их силы противовоздушной обороны якобы отразили массированную атаку над двумя областями рф и территорией оккупированного Крыма.