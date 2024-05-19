Наслідки нічної атаки дронів: НПЗ у краснодарському краї рф призупинив роботу
Київ • УНН
Невідомі безпілотники атакували і пошкодили нафтопереробний завод у росії, призупинивши його роботу. Очікується, що після слідчих заходів працівники оглядатимуть обладнання та установки, щоб оцінити збитки.
Нафтопереробний завод у місті Слов'янськ-на-Кубані, що в краснодарському краї рф, призупинив свою роботу після атаки безпілотників у ніч проти 19 травня. Про це заявило керівництво компаній "Слов'янськ ЕКО", передають російські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
У компанії стверджують, що дрони, які атакували Слов'янський НПЗ, несли заряди з уражаючими елементами у вигляді сталевих кульок.
У компанії додали, що поки незрозуміло, коли завод відновить роботу.
Голова Слов'янського району, де розташований уражений НПЗ, заявив, що на території заводу "впали" 6 безпілотників. Після "падіння" пролунали два вибухи.
Foreign Affairs: українські удари по російських НПЗ працюють ефективніше, ніж західні санкції 08.05.24, 14:33 • 14916 переглядiв
Доповнення
У російській компанії кажуть, що на території підприємства є видимі руйнування.
Очікується, що після слідчих заходів працівники оглядатимуть обладнання та установки, щоб оцінити збитки.
Нагадаємо
Невідомі безпілотники вночі атакували і пошкодили військовий аеродром і нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії.