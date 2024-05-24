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Вразили Су-27 та Су-34: з'явились супутникові фото аеродрому в краснодарському краї після атаки дронів СБУ

Київ • УНН

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Українські безпілотники атакували російську військову авіабазу Кущевська, знищивши винищувач Су-27 і пошкодивши винищувач Су-34.

З'явились  супутникові знімки російської військової авіабази Кущовська, яку в ніч на 19 травня атакували українські безпілотники. Про це пише УНН з посиланням на проєкт "Схеми".

Деталі 

Знімки від 23 травня свідчать, що в результаті атаки було знищено винищувач Су-27. В іншій частині авіабази на знімку, зробленому після удару, можна також побачити ушкоджений винищувач Су-34.

Ми бачимо, що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34, і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому. Також міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював своє становище з 11 травня і був поруч із пошкодженим Су- 27

– розповів "Схемам" український авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Доповнення

У росії заявили, що в ніч на 19 травня, їхні сили протиповітряної оборони нібито відбили масовану атаку над двома областями рф і територією окупованого Криму.

Нагадаємо

Джерела УНН повідомили, що в ніч на 19 травня СБУ спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ атакували російський військовий аеродром Кущевська. 

На цьому летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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