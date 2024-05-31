Нафтобаза загорілася після атаки безпілотника в краснодарському краї рф: є постраждалі
Київ • УНН
Нафтобаза в краснодарському краї рф загорілася після атаки безпілотника, в результаті чого були пошкоджені три цистерни з нафтопродуктами і постраждали співробітники.
У краснодарському краї рф після атаки БпЛА горить нафтобаза. Пошкоджено та горять три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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За інформацією, у темрюкському районі краснодарського краю рф спалахнула нафтобаза після атаки безпілотного літального апарату. У результаті чого було пошкоджено та горять три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.
Губернатор зазначив, що цієї ночі у кількох муніципалітетах краю відбито масовану атаку безпілотників. У новоросійську спеціальні служби обстежують територію та шукають впалі дрони. За попередньою інформацією, там постраждалих і руйнувань немає.
Ситуація у Темрюкському районі є серйознішою. Внаслідок повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази, і три цистерни з нафтопродуктами загорілися. Пожежу намагаються ліквідувати, їй присвоєно високу категорію складності. Постраждалим співробітникам надають медичну допомогу, інші працівники евакуйовані.
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