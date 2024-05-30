Вночі ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі - Генштаб
Київ • УНН
Українські сили оборони атакували Керченську поромну переправу ракетами ATACMS, пошкодивши два пороми і істотно підірвавши російську військову логістику в окупованому Криму.
В ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.
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У відомстві підкреслили, що росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.
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Також у Генштабі розповіли, що об'єкт прикривали "сучасні" російські засоби ППО - "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників.
В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано
Нагадаємо
В результаті спецоперації Головного розвідувального управління України в окупованому Криму в ніч на 30 травня були підбиті 4 російських катери-розвідники, 2 з яких були знищені.
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