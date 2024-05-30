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В ГУР підтвердили знищення двох катерів рф у Криму: деталі спецоперації

В ГУР підтвердили знищення двох катерів рф у Криму: деталі спецоперації

Київ • УНН

 • 22563 перегляди

30 травня бійці ГУР використали ударні морські безпілотники Magura V5 для знищення двох російських катерів, ймовірно, швидкісних транспортно-десантних KS-701 "тунець".

30 травня бійці ГУР за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 атакували корабельно-катерний склад  рф у тимчасово окупованому Криму.  Внаслідок удару було знищено два ворожих катери, попередньо, швидкісні транспортно-десантні  КС-701 "тунєц". Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України, передає УНН

30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад  держави-агресора росії у тимчасово окупованому Криму

- йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що  успішна спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24. 

 З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. 

Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати. 

"Утім нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери росії ― за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 "тунєц"", - заявили у ГУР. 

Раніше УНН повідомляв із посиланням на свої джерела,  що в результаті операції ГУР було уражено два катери рф. Ймовірно два катери типу КС-701 "тунєц".

 Доповнення 

Лише з початку 2024 року спецпідрозділ "Group 13" за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищив російські: ракетний корабель "івановєц", великий десантний корабель "цезарь куніков", корвет "сєрґєй котов", швидкісний патрульний катер "манґуст".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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