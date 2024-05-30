В ГУР підтвердили знищення двох катерів рф у Криму: деталі спецоперації
Київ • УНН
30 травня бійці ГУР використали ударні морські безпілотники Magura V5 для знищення двох російських катерів, ймовірно, швидкісних транспортно-десантних KS-701 "тунець".
30 травня бійці ГУР за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 атакували корабельно-катерний склад рф у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок удару було знищено два ворожих катери, попередньо, швидкісні транспортно-десантні КС-701 "тунєц". Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України, передає УНН.
30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора росії у тимчасово окупованому Криму
Зазначається, що успішна спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24.
З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8.
Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.
"Утім нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери росії ― за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 "тунєц"", - заявили у ГУР.
Раніше УНН повідомляв із посиланням на свої джерела, що в результаті операції ГУР було уражено два катери рф. Ймовірно два катери типу КС-701 "тунєц".
Доповнення
Лише з початку 2024 року спецпідрозділ "Group 13" за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищив російські: ракетний корабель "івановєц", великий десантний корабель "цезарь куніков", корвет "сєрґєй котов", швидкісний патрульний катер "манґуст".