В ГУР подтвердили уничтожение двух катеров рф в Крыму: детали спецоперации

30 мая бойцы ГУР с помощью украинских ударных морских драконов Magura V5 атаковал корабельно-катерный состав рф во временно оккупированном Крыму. В результате удара были уничтожены два вражеских катера, предварительно, скоростные транспортно-десантные КС-701 "тунец". Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН.

30 мая 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковал корабельно-катерный состав государства-агрессора россии во временно оккупированном Крыму - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что успешная спецоперация стала возможной благодаря поддержке глобальной платформы United 24.

С целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности ― самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8.

Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм пушки.

"Впрочем, ничего не помешало спецназовцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара были уничтожены два катера россии ― по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "тунец"", - заявили в ГУР.

Ранее УНН сообщал со ссылкой на свои источники, что в результате операции ГУР было поражено два катера рф. Вероятно два катера типа КС-701 "тунец".

Дополнение

Только с начала 2024 года спецподразделение "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже уничтожило российские: ракетный корабль "ивановец", большой десантный корабль "цезарь куников", корвет "сергей котов", скоростной патрульный катер "мангуст".