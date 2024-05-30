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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ГУР подтвердили уничтожение двух катеров рф в Крыму: детали спецоперации

В ГУР подтвердили уничтожение двух катеров рф в Крыму: детали спецоперации

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 07:14  •  12035 просмотра

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30 мая бойцы ГУР использовали ударные морские беспилотники Magura V5 для уничтожения двух российских катеров, вероятно, скоростных транспортно-десантных KS-701 "тунец".

30 мая бойцы ГУР с помощью украинских ударных морских драконов Magura V5 атаковал корабельно-катерный состав  рф во временно оккупированном Крыму.  В результате удара были уничтожены два вражеских катера, предварительно, скоростные транспортно-десантные  КС-701 "тунец". Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН

30 мая 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковал корабельно-катерный состав  государства-агрессора россии во временно оккупированном Крыму

- говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что успешная спецоперация стала возможной благодаря поддержке глобальной платформы United 24. 

 С целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности ― самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. 

Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм пушки. 

"Впрочем, ничего не помешало спецназовцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара были уничтожены два катера россии ― по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "тунец"", - заявили в ГУР. 

Ранее УНН сообщал со ссылкой на свои источники,  что в результате операции ГУР было поражено два катера рф. Вероятно два катера типа КС-701 "тунец".

 Дополнение 

Только с начала 2024 года спецподразделение "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже уничтожило российские: ракетный корабль "ивановец", большой десантный корабль "цезарь куников", корвет "сергей котов", скоростной патрульный катер "мангуст".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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