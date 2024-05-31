Генштаб: Силы обороны пытаются не допустить продвижения врага на Покровском направлении, на Луганском направлении напряженная ситуация возле Дибровы

С начала суток на фронте уже произошло 26 боевых столкновений. На Покровском направлении враг предпринял четыре попытки оттеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций, украинские защитники предоставляются не допустить продвижения противника. На Луганском направлении напряженная ситуация возле Дибровы. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 10:30 31 мая, передает УНН.

С начала этих суток уже произошло 26 боевых столкновений. Российские захватчики совершили один ракетный удар с использованием шести ракет, три авиационных удара с применением четырех Кабов, 24 раза атаковали дронами-камикадзе, более 450 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты, в том числе четыре-с применением РСЗО - говорится в сообщении Генштаба.

Заданными Генштаба, ситуация по направлениям такая:

На Харьковском направлении с начала суток агрессор активных действий не проводил. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи.

За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 152 оккупанта. Кроме того, наши воины уничтожили два танка, две артиллерийские системы, 10 БпЛА и столько же автомобилей. Поврежден один танк, боевая бронированная машина, артиллерийская система и пять автомобилей.

На Купянском направлении от начала суток отражена одна вражеская атака вблизи Новоегоровки. Продолжаются бои в районах Петропавловки, Берестового и Макеевки. Ситуация контролируемая.

За минувшие сутки на Купянском направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 82 человека. Уничтожен один танк, артиллерийская система, два автомобиля и станция РЭБ "Серп-ВС5". Повреждена боевая бронированная машина и пять артсистем противника.

На Лиманском направлении русские захватчики пытаются атаковать неподалеку Дибровы. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

На Северском направлении продолжаются бои в районе Берестового. Трижды враг пытался прорваться в направлении выемки. Успеха не имел. Потерь позиций не допущено.

На Краматорском направлении с начала суток отражены две попытки противника приблизиться к временному Яру. Подразделения Сил обороны успешно сдерживают натиск, на отдельных направлениях усиливают позиции.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время враг предпринял четыре попытки оттеснить наши подразделения с занимаемых позицию продолжаются боевые действия вблизи населенных пунктов Калиново, Новоселовка первая и Невельское. Отбить атаку в районе Новоалександровка.

На Кураховском направлении продолжается бой вблизи Константиновки. Ситуация остается под контролем сил обороны.

Высокую цену враг заплатил за вчерашнюю активность на Покровском и Кураховском направлениях. По уточненной информации только на этих двух направлениях российский агрессор суммарно потерял 534 человека убитыми и ранеными. Уничтожены четыре танка оккупантов, девять боевых бронированных машин и шесть авто. Кроме того, еще три танка, четыре боевые бронированные машины и две артсистемы получили повреждения.

На Ореховском направлении отражены 3 штурмовые действия противника в районах Малой Токмачки, работы нагота Новоандреевки. Потерь позиций не допущено.

Наконец, обстановка не претерпела существенных изменений.

"Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки", - отметили в Генштабе.

Генштаб ВСУ: нанесены точные удары по терминалам в краснодарском крае