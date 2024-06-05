Від початку доби триває бій в районі Вовчанська – Генштаб
Київ • УНН
Бої в районі Вовчанська Харківської області тривають з початку доби, ситуація, за даними Генерального штабу Збройних сил України, знаходиться під контролем.
Від початку доби триває бій в районі Вовчанська на Харківщині. Ситуація контрольована. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Оперативна інформація станом на 10:30 5 червня.
На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Наші захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони
Повідомляється, що за уточненими даними, протягом минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 127 осіб, з них 41 – безповоротно. Крім того, Сили оборони знищили танк, чотири артилерійські системи, 15 БпЛА, 15 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено два склади з боєприпасами та 21 укриття особового складу.
Доповнення
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин 31 травня повідомляв, що українські захисники контролюють 70% Вовчанська.