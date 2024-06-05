С начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещиевки - Генштаб

На Краматорском направлении ситуация напряженная-с начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещиевки. На Покровском направлении враг осуществляет попытки продвинуться в районах Новоалександровки, Новоселовки первой и Сокола. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 10: 30 5 июня.

На Краматорском направлении ситуация напряженная-с начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещиевки. Противник успеха нет, - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Покровском направлении противник осуществляет попытки продвинуться в районах Новоалександровки, Новоселовки первой и Сокола. Одна атака отбита, еще пять - продолжаются. Ситуация контролируемая.

Генштаб отмечает, что с начала суток на Времовском направлении продолжаются два боестолкновения возле Урожайного.

Оккупанты, при поддержке танка и двух БМП, пытались прорвать нашу оборону. Танк и одна боевая машина пехоты уничтожены. Другая БМП отошла. Бой продолжается-наши воины уничтожают вражеских штурмовиков, - говорится в сообщении.

Силы обороны наносят оккупантам системное огневое поражение. Так, в частности, вчерашняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 450 захватчиков убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, семь боевых бронированных машин, три пушки, 16 автомобилей, пять БпЛА и три средства РЭБ. Кроме того, взлетели на воздух два склада с боеприпасами и один – с горючим.

Также Генштаб информирует о ситуации на других направлениях:

На Северском направлении за сегодня произошло три боевых столкновения: две атаки отражены в районе Верхнекаменского, продолжается бой возле села выемка.

На Донецком направлении оккупанты безуспешно пытаются приблизиться к нашим позициям в районе Белой Горы. Продолжается бой.

На Кураховском направлении наши воины отбивают вражеский штурм в районе Георгиевки.

Также неудачной была попытка врага продвинуться на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг не оставляет попыток вытеснить наши подразделения с плацдарма в районе рынок. Атака российских захватчиков потерпела неудачу. Потерь позиций не допущено.

С начала суток продолжается бой в районе Волчанска – Генштаб