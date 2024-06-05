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Від початку доби тривають п’ять бойових зіткнень в районах Андріївки та Кліщіївки - Генштаб

Від початку доби тривають п’ять бойових зіткнень в районах Андріївки та Кліщіївки - Генштаб

Київ • УНН

 • 22920 перегляди

З початку доби продовжилося п'ять бойових зіткнень в районах Андріївки та Клещеевки на Краматорському напрямку, в той час як противник намагається просунутися в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Сокола на Покровському напрямку, при цьому ситуація залишається напруженою.

На Краматорському напрямку ситуація напружена - від початку доби тривають п’ять бойових зіткнень в районах Андріївки та Кліщіївки. На Покровському напрямку ворог здійснює спроби просунутись в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Сокола. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Оперативна інформація станом на 10:30 5 червня.

На Краматорському напрямку ситуація напружена - від початку доби тривають п’ять бойових зіткнень в районах Андріївки та Кліщіївки. Противник успіху не має,

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Покровському напрямку противник здійснює спроби просунутись в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Сокола. Одну атаку відбито, іще п’ять - тривають. Ситуація контрольована.

Генштаб зазначає, що від початку доби на Времівському напрямку тривають два боєзіткнення біля Урожайного.

Окупанти, при підтримці танка та двох БМП, намагалися прорвати нашу оборону. Танк і одна бойова машина піхоти знищені. Інша БМП відійшла. Бій продовжується – наші воїни знищують ворожих штурмовиків,

- йдеться в повідомленні.

Сили оборони завдають окупантам системного вогневого ураження. Так, зокрема, вчорашня активність противника призвела до значних його втрат, а саме: понад 450 загарбників вбитими та пораненими, знищено чотири танки, сім бойових броньованих машин, три гармати, 16 автомобілів, п’ять БпЛА та три засоби РЕБ. Крім того, злетіли у повітря два склади з боєприпасами та один – з пальним.

Також Генштаб інформує про ситуацію на інших напрямках:

  • На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося три бойових зіткнення: дві атаки відбито в районі Верхньокам’янського, триває бій біля села Виїмка.
  • На Торецькому напрямку окупанти безуспішно намагаються наблизитися до наших позицій у районі Білої Гори. Триває бій.
  • На Курахівському напрямку наші воїни відбивають ворожий штурм у районі Георгіївки.
  • Також невдалою була спроба ворога просунутись на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки.
  • На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Атака російських загарбників зазнала невдачі. Втрат позицій не допущено.

Від початку доби триває бій в районі Вовчанська – Генштаб05.06.24, 11:56 • 105031 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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