Жорсткі бої тривають в районі Купʼянська та Вовчанська: Сирський відвідав позиції військових на напрямках Східного фронту
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський поспілкувався з військовими в районах активних бойових дій на Харківському та Куп'янському напрямках на Східному фронті, де тривають запеклі бої.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поспілкувався з військовими у районі активних бойових дій на Харківському та Куп'янському напрямках Східного фронту. Про це генерал розповів у своєму Facebook, передає УНН.
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Противник продовжує проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Окрім того, проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів
За його словами, на інших напрямках ворог проводить наступальні дії з метою розтягування лінії активного фронту, сковування наших військ та недопущення перекидання їх на інші ділянки ведення бойових дій.
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В цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб.
На Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке - Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху. У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій
Він додав, що наразі склалась складна ситуація в районі Купʼянська. Там противник намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків, тож в районі тривають жорсткі бої. Завдання ЗСУ - зупинити ворога і примусити перейти його до оборони.
Моя задача - забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону. Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе
Окрім того, головнокомандувач відмітив ефективну роботу більшості командирів та штабів. За його словами, командири підрозділів у повному обсязі володіють обстановкою, вміло застосовують усі види озброєння, особливо ударні дрони всіх типів.
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