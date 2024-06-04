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Зеленський повернувся до Києва і провів Ставку: говорили про зміни на полі бою, розміщення очікуваних систем ППО та "світло"

Зеленський повернувся до Києва і провів Ставку: говорили про зміни на полі бою, розміщення очікуваних систем ППО та "світло"

Київ • УНН

 • 22968 перегляди

За словами Зеленського, були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна: боротьба з російськими "орланами", "ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Крім того, визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.

Президент України Володимир Зеленський повернувся до Києва і провів Ставку - заслухав Головкома Олександра Сирського щодо змін на полі бою. Крім того обговорили зведення фортифікацій та забезпечнння людей світлом, передає УНН.

Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках 

- повідомив Зеленський.

Ворог наразі найактивніший на Покровському напрямку, там тривають 14 боїв - Генштаб04.06.24, 14:50 • 16859 переглядiв

За його словами, були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна: боротьба з російськими "орланами", "ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.

Італія відправить другу систему ППО SAMP/T в Україну для захисту від російських ракетних атак - МЗС Італії03.06.24, 22:58 • 101670 переглядiв

"Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів. Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій – про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом", - резюмував Президент.

У середу протягом доби можливі відключення світла по всій Україні - Укренерго04.06.24, 18:44 • 24091 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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chernihivska-oblastЧернігівська область
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