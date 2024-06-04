Зеленський повернувся до Києва і провів Ставку: говорили про зміни на полі бою, розміщення очікуваних систем ППО та "світло"
Київ • УНН
За словами Зеленського, були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна: боротьба з російськими "орланами", "ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Крім того, визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.
Президент України Володимир Зеленський повернувся до Києва і провів Ставку - заслухав Головкома Олександра Сирського щодо змін на полі бою. Крім того обговорили зведення фортифікацій та забезпечнння людей світлом, передає УНН.
Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках
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