Зеленский вернулся в Киев и провел Ставку: говорили об изменениях на поле боя, размещение ожидаемых систем ПВО и "свет"

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев и провел Ставку - заслушал главкома Александра Сырского относительно изменений на поле боя. Кроме того обсудили возведение фортификаций и обеспечение людей светом, передает УНН.

По возвращении в Киев первым провел Ставку, чтобы получить все обновления по изменениям на поле боя. Заслушал доклад главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях - сообщил Зеленский.

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По его словам, были доклады министра обороны Рустема Умерова, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина: борьба с российскими "орланами", "ланцетами" и другими дронами и развитие собственных технологий БпЛА и РЭБ. Также определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО.

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"Начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов. Главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций – о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом", - резюмировал Президент.

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