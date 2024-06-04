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Зеленский вернулся в Киев и провел Ставку: говорили об изменениях на поле боя, размещение ожидаемых систем ПВО и "свет"
По словам Зеленского, были доклады министра обороны Рустема Умерова, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина: борьба с российскими "орланами", "ланцетами" и другими дронами и развитие собственных технологий БпЛА и РЭБ. Кроме того, определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО.
На этой неделе кадровых вопросов в Раде не предвидится - Арахамия
На этой неделе парламент не планирует рассматривать какие-либо кадровые назначения, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
В среду в течение суток возможны отключения света по всей Украине - Укрэнерго
Завтра в энергосистеме в течение всех суток прогнозируется энергодефицит. Поэтому отключения электроэнергии могут применять в течение всех суток.
Что значит мир и означает ли это членство в НАТО: Байден сделал заявление по Украине
Байден считает, что мир заключается в том, что россия никогда не оккупирует Украину. Однако это не значит, что Украина должна быть частью НАТО.
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В Украине стартует программа обучения в рекрутинговых центрах для подготовки будущих пилотов беспилотных летательных аппаратов. Уже обработано более 6600 заявок и 1500 вакансий.
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По словам украинского депутата, международные партнеры Украины вскоре могут расширить разрешение на использование предоставленного Западом оружия против целей на территории России, в зависимости от ситуации на поле боя.
На выборах в Индии лидирует партия премьер-министра Моди
Индуистская националистическая партия Бхаратия Джаната (БДП) премьер-министра Нарендры Моди и ее партнеры по коалиции лидируют, получив по меньшей мере 281 место на парламентских выборах в Индии после подсчета половины бюллетеней.
В оккупированном Крыму надеются наладить сотрудничество с талибаном - Центр нацсопротивления
Центр национального сопротивления сообщает, что вместо успешного развития Крыма, россияне продолжают его маргинализировать и делать военной базой наполненной террористами.
Гарантировать мир может только поражение агрессора: Подоляк объяснил, почему следует снять ограничения с западного оружия для Украины
При таком объеме агрессии и военных преступлений со стороны рф гарантировать реальный мир можно только в случае военной победы Украины. Именно партнеры должны отказаться от проволочек и обеспечить Киев вооружением.
В Украине улучшилось качество молока и увеличивается экспорт молочной продукции, в том числе в Европу
Украина наращивает экспорт молочной продукции, в том числе в Европейский Союз, чему способствует адаптация нормативных актов к стандартам ЕС.