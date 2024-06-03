Италия отправит вторую систему по SAMP / T в Украину для защиты от российских ракетных атак-МИД Италии

Представитель МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что Украина передаст Украине вторую систему ПВО SAMP / T. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник во время интервью государственному вещателю Rai министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Италия отправит вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T в Украину.

Напомним

Система SAMP / T, также известная как MAMBA, является совместной разработкой Франции и Италии. Это высокотехнологичная батарея, которая способна отслеживать десятки целей одновременно и перехватывать до 10 целей одновременно. Важно отметить, что SAMP / T является единственной системой европейского производства, способной перехватывать баллистические ракеты.

Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ