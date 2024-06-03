ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ

Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 16:58  •  10038 просмотра

Read in English

Италия, вероятно, отправит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/Т вслед за первой, поскольку Украина продолжает требовать дополнительной помощи в области противовоздушной обороны на фоне атак россии на ее инфраструктуру.

Италия, вероятно, пришлет Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщает Reuters со ссылкой источник, передает УНН.

Отмечается, что Рим и Париж совместно поставили первую систему в 2023 году, но в последние месяцы Украина неоднократно призывала партнеров оказать больше помощи по противовоздушной обороне, поскольку она сталкивается с растущим шквалом атак на города и энергетическую инфраструктуру.

Reuters со ссылкой на источник сообщает, что Италия готовится отправить систему SAMP/T, которая развернута в Кувейте, но вскоре должна вернуться в Италию.

Однако источник не назвал сроки доставки.

Как напоминает Reuters, с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Италия одобрила восемь пакетов поддержки правительства президента Владимира Зеленского.

"Система противовоздушной обороны, вероятно, станет частью девятого пакета, который может быть утвержден в ближайшее время", - добавил источник.

Дополнение

30 мая Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении анонсировал много коммуникации с партнерами по поставкам Украине новых систем ПВО и совместных производств, и в частности производств дронов.

Также Зеленский сообщал, что Украина и Испания договорились об усилении ПВО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
reutersReuters
rimРим
parizhПариж
italiyaИталия
ispaniyaИспания
kuveitКувейт
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  80871 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  103169 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  123324 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  101062 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  118460 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107877 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
2 июня 2024, 16:49  •  110677 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172502 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163250 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162359 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Новости по теме
Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ

Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ

  •  10038 просмотра
Оккупанты целили по Харькову, сработала ПВО: предварительно, повреждено здание

Оккупанты целили по Харькову, сработала ПВО: предварительно, повреждено здание

  •  12518 просмотра
В Киеве банкир и его сообщники подозреваются в присвоении более 6 млн грн

В Киеве банкир и его сообщники подозреваются в присвоении более 6 млн грн

  •  12843 просмотра
С оккупированных россией территории вывезли еще шестерых украинских детей

С оккупированных россией территории вывезли еще шестерых украинских детей

  •  13169 просмотра
Нападение на украинских волонтеров в Праге: полиция задержала четырех иностранцев

Нападение на украинских волонтеров в Праге: полиция задержала четырех иностранцев

  •  11140 просмотра
Надеюсь на плодотворное сотрудничество: Зеленский поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике

Надеюсь на плодотворное сотрудничество: Зеленский поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике

  •  12710 просмотра
В ТЦК отреагировали на инцидент в Киеве с задержанием мужчины и гражданским, которые "отбивали" его

В ТЦК отреагировали на инцидент в Киеве с задержанием мужчины и гражданским, которые "отбивали" его

  •  13993 просмотра
Новые сюрпризы на руинах Помпей: в центре древнего города обнаружили редкую голубую комнату

Новые сюрпризы на руинах Помпей: в центре древнего города обнаружили редкую голубую комнату

  •  28546 просмотра
Politico: из-за нехватки голосов на выборах Урсула фон дер Ляйен может потерять пост главы Еврокомиссии

Politico: из-за нехватки голосов на выборах Урсула фон дер Ляйен может потерять пост главы Еврокомиссии

  •  14910 просмотра
КиевПрайд может состояться в столичном метрополитене без официального разрешения - организаторы

КиевПрайд может состояться в столичном метрополитене без официального разрешения - организаторы

  •  15494 просмотра

Популярные

Новые сюрпризы на руинах Помпей: в центре древнего города обнаружили редкую голубую комнату

Новые сюрпризы на руинах Помпей: в центре древнего города обнаружили редкую голубую комнату

  •  30353 просмотра
Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта

Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта

  •  46210 просмотра
В Нью-Йорке рыбаки вытащили из озера сейф со 100 000 долларов

В Нью-Йорке рыбаки вытащили из озера сейф со 100 000 долларов

  •  88097 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

  •  122142 просмотра
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

  •  128607 просмотра

Публикации

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

  •  123324 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

  •  122142 просмотра
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Эксклюзив

  •  118460 просмотра
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

  •  128607 просмотра
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

  •  129421 просмотра

Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ

Италия, вероятно, отправит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/Т вслед за первой, поскольку Украина продолжает требовать дополнительной помощи в области противовоздушной обороны на фоне атак россии на ее инфраструктуру.

Война •   •  10038 просмотра
Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ

Оккупанты целили по Харькову, сработала ПВО: предварительно, повреждено здание

российские захватчики обстреляли Новобаварский район Харькова, нанеся ущерб зданию, сообщений о пострадавших пока нет.

Война •   •  12518 просмотра
Оккупанты целили по Харькову, сработала ПВО: предварительно, повреждено здание

В Киеве банкир и его сообщники подозреваются в присвоении более 6 млн грн

Банкир и двое его сообщников вероятно похитили более 6 миллионов гривен с банковских счетов клиентов путем подделки документов и незаконного вывода средств.

Киев •   •  12843 просмотра
В Киеве банкир и его сообщники подозреваются в присвоении более 6 млн грн

С оккупированных россией территории вывезли еще шестерых украинских детей

Команда Save Ukraine помогла трем украинским семьям с шестью детьми, в том числе тремя полусиротами, сбежать с оккупированных Россией территорий.

Общество •   •  13169 просмотра
С оккупированных россией территории вывезли еще шестерых украинских детей

Нападение на украинских волонтеров в Праге: полиция задержала четырех иностранцев

Полиция Чехии задержала четырех иностранцев в аэропорте Праги в связи с нападением на членов украинской волонтерской организации Prague Maiden в Праге и возбудила уголовное дело.

Криминал и ЧП •   •  11140 просмотра
Нападение на украинских волонтеров в Праге: полиция задержала четырех иностранцев

Надеюсь на плодотворное сотрудничество: Зеленский поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике

Президент уверен, что Мексика может играть значительную роль в глобальных усилиях, направленных на достижение справедливого и длительного мира в Украине, а также на восстановление полной силы Устава ООН во всем мире.

политика •   •  12710 просмотра
Надеюсь на плодотворное сотрудничество: Зеленский поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике

В ТЦК отреагировали на инцидент в Киеве с задержанием мужчины и гражданским, которые "отбивали" его

В ТЦК пояснили, что один из военнослужащих недавно вернулся из зоны боевых действий, где получил ранения, и не мог сдержать эмоции. Впрочем уверяют, что сотрудники Национальной полиции Украины и военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки действовали в рамках закона.

Общество •   •  13993 просмотра
В ТЦК отреагировали на инцидент в Киеве с задержанием мужчины и гражданским, которые "отбивали" его

Новые сюрпризы на руинах Помпей: в центре древнего города обнаружили редкую голубую комнату

В древнеримском городе Помпеи археологи обнаружили редкую ритуальную комнату, выкрашенную в синий цвет. На ее стенах фрески, изображающие женские фигуры и символизирующие греческих богинь времен года.

Культура •   •  28546 просмотра
Новые сюрпризы на руинах Помпей: в центре древнего города обнаружили редкую голубую комнату

Politico: из-за нехватки голосов на выборах Урсула фон дер Ляйен может потерять пост главы Еврокомиссии

Для следующего срока на посту президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна получить не менее 361 голос от 720 членов Европарламента, который должен подтвердить выбор лидеров на тайном голосовании. Однако аналитики сомневаются, что ей удастся получить такую значительную поддержку.

Новости Мира •   •  14910 просмотра
Politico: из-за нехватки голосов на выборах Урсула фон дер Ляйен может потерять пост главы Еврокомиссии

КиевПрайд может состояться в столичном метрополитене без официального разрешения - организаторы

"КиевПрайд-2024" может пройти в метро в той или иной форме без официального одобрения властей, но организаторы выступают за диалог с властями, чтобы найти безопасные решения для проведения марша.

Общество •   •  15494 просмотра
КиевПрайд может состояться в столичном метрополитене без официального разрешения - организаторы