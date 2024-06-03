Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ

Италия, вероятно, пришлет Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщает Reuters со ссылкой источник, передает УНН.

Отмечается, что Рим и Париж совместно поставили первую систему в 2023 году, но в последние месяцы Украина неоднократно призывала партнеров оказать больше помощи по противовоздушной обороне, поскольку она сталкивается с растущим шквалом атак на города и энергетическую инфраструктуру.

Reuters со ссылкой на источник сообщает, что Италия готовится отправить систему SAMP/T, которая развернута в Кувейте, но вскоре должна вернуться в Италию.

Однако источник не назвал сроки доставки.

Как напоминает Reuters, с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Италия одобрила восемь пакетов поддержки правительства президента Владимира Зеленского.

"Система противовоздушной обороны, вероятно, станет частью девятого пакета, который может быть утвержден в ближайшее время", - добавил источник.

Дополнение

30 мая Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении анонсировал много коммуникации с партнерами по поставкам Украине новых систем ПВО и совместных производств, и в частности производств дронов.

Также Зеленский сообщал, что Украина и Испания договорились об усилении ПВО.