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Найближчим часом буде багато комунікації з партнерами щодо нових систем ППО - Зеленський

Найближчим часом буде багато комунікації з партнерами щодо нових систем ППО - Зеленський

Київ • УНН

 • 91613 перегляди

Зеленський оголосив про майбутнє спілкування з партнерами щодо постачання нових систем протиповітряної оборони, спільні виробничі потужності, зокрема, для безпілотних літальних апаратів, та збільшення можливостей протиповітряної оборони України.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував багато комунікації з партнерами щодо постачання Україні нових систем ППО та спільних виробництв, і зокрема виробництв дронів, передає УНН.

... дякую всім нашим захисникам неба – воїнам мобільних вогневих груп, наших Повітряних сил України, усіх підрозділів ППО, які щодня та щоночі обороняють наші міста й громади від російських ракет і дронів (...) Буде найближчим часом багато комунікації щодо цього з партнерами – щодо нових систем ППО та спільних виробництв, і зокрема виробництв дронів – збільшення обсягів і залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва. Це і спільні виробництва з нашими партнерами, і робота в нашій країні 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що вже є частина підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО, і головне – реалізувати їх повністю й додати ще відповідних домовленостей.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та лідер Білого дому Джо Байден можуть підписати двосторонню безпекову угоду напередодні Саміту миру, що пройде 15-16 червня у Швейцарії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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