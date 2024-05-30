Найближчим часом буде багато комунікації з партнерами щодо нових систем ППО - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський оголосив про майбутнє спілкування з партнерами щодо постачання нових систем протиповітряної оборони, спільні виробничі потужності, зокрема, для безпілотних літальних апаратів, та збільшення можливостей протиповітряної оборони України.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував багато комунікації з партнерами щодо постачання Україні нових систем ППО та спільних виробництв, і зокрема виробництв дронів, передає УНН.
... дякую всім нашим захисникам неба – воїнам мобільних вогневих груп, наших Повітряних сил України, усіх підрозділів ППО, які щодня та щоночі обороняють наші міста й громади від російських ракет і дронів (...) Буде найближчим часом багато комунікації щодо цього з партнерами – щодо нових систем ППО та спільних виробництв, і зокрема виробництв дронів – збільшення обсягів і залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва. Це і спільні виробництва з нашими партнерами, і робота в нашій країні
Він зазначив, що вже є частина підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО, і головне – реалізувати їх повністю й додати ще відповідних домовленостей.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський та лідер Білого дому Джо Байден можуть підписати двосторонню безпекову угоду напередодні Саміту миру, що пройде 15-16 червня у Швейцарії.