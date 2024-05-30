В ближайшее время будет много коммуникации с партнерами по новым системам ПВО - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении анонсировал много коммуникации с партнерами по поставкам Украине новых систем ПВО и совместных производств, и в частности производств дронов, передает УНН.

... спасибо всем нашим защитникам неба-воинам мобильных огневых групп, наших Воздушных сил Украины, всех подразделений ПВО, которые ежедневно и каждую ночь обороняют наши города и общины от российских ракет и дронов (...) Будет в ближайшее время много коммуникации по этому с партнерами – по новым системам ПВО и совместным производствам, и в частности производствам дронов – увеличение объемов и привлечение специальных инвестиций в такие производства. Это и совместные производства с нашими партнерами, и работа в нашей стране - сказал Зеленский.

Он отметил, что уже есть часть подтверждений от лидеров по увеличению наших возможностей ПВО, и главное – реализовать их полностью и добавить еще соответствующих договоренностей.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Белого дома Джо Байден могут подписать двустороннее соглашение о безопасности в преддверии саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.