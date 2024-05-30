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Україна та США можуть підписати безпекову угоду напередодні Саміту миру - Financial Times

Україна та США можуть підписати безпекову угоду напередодні Саміту миру - Financial Times

Київ • УНН

 • 43382 перегляди

Зеленський і Байден можуть підписати двосторонню угоду про безпеку перед Самітом миру у Швейцарії, що символізує підтримку Києва на тлі напруженості у відносинах між двома країнами.

Президент України Володимир Зеленський та лідер Білого дому Джо Байден можуть підписати двосторонню безпекову угоду напередодні  Саміту миру, що пройде 15-16 червня у Швейцарії. Про це з посиланням на власні джерела пише Financial Times, передає УНН.

Деталі 

Видання відзначає, що угода була укладена протягом останніх тижнів, що відзначились дедалі більшою напругою у відносинах між Києвом і Вашингтоном.

За кілька днів до мирного саміту Зеленський і Байден, як очікується, підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі G7 в Італії наступного місяця

- заявили джерела FT в американському уряді. 

Водночас видання вказує на напруженість у відносинах між США та Україною. Зокрема, один зі співрозмовників в Україні заявив: "Ми (Україна та США - ред.) далі один від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни. Це дуже, дуже напружено". 

Скоро наші лідери зможуть підписати угоду з США: Єрмак на брифінгу із Салліваном20.03.24, 21:51 • 34514 переглядiв

У виданні кажуть, що угода має стати символом підтримки та має допомогти зменшити напругу у відносинах між Києвом та Вашингтоном. 

Нагадаємо

В інтерв'ю бразильським журналістам, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наближається до підписання важливої безпекової угоди зі Сполученими Штатами.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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