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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
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Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  115893 просмотра

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29 мая 2024, 10:01  •  120915 просмотра

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29 мая 2024, 11:15  •  156111 просмотра

Украина и США могут подписать соглашение о безопасности накануне Саммита мира - Financial Times

Зеленский и Байден могут подписать двустороннее соглашение о безопасности перед саммитом мира в Швейцарии, символизирующее поддержку Киева на фоне напряженности в отношениях между двумя странами.

Война •   •  2929 просмотра
Украина и США могут подписать соглашение о безопасности накануне Саммита мира - Financial Times

В Украине завтра не планируют отключать свет

По данным "Укрэнерго", стабилизационных отключений электроэнергии в Украине 31 мая не планируется, но если ситуация в энергосистеме изменится, будут объявлены меры по ограничению потребления.

Общество •   •  2702 просмотра
В Украине завтра не планируют отключать свет

С начала войны в Украине погибли или получили ранения более 465 тыс. российских военных - правительство Британии

По данным британского правительства, с начала войны в Украине было убито или ранено более 465 000 российских солдат.

Война •   •  3296 просмотра
С начала войны в Украине погибли или получили ранения более 465 тыс. российских военных - правительство Британии

БЭБ сообщило о разоблачении таможенников, которые способствовали "серому" экспорту в Одесской области

Установлено, что должностные лица таможенных постов Одесской таможни на основании документов, содержавших ложные сведения, выдали компании-экспортеру сертификаты о происхождении сельскохозяйственной продукции.

Криминал и ЧП •   •  4203 просмотра
БЭБ сообщило о разоблачении таможенников, которые способствовали "серому" экспорту в Одесской области

В Николаевской области руководителя оборонного предприятия подозревают в растрате более 2 миллионов гривен

Руководителя оборонного предприятия на Николаевщине подозревают в растрате более двух миллионов гривен. Мужчине может угрожать до 12 лет лишения свободы.

Война •   •  5051 просмотра
В Николаевской области руководителя оборонного предприятия подозревают в растрате более 2 миллионов гривен

Минобороны за неделю зарегистрировало 16 новых образцов вооружения и военной техники

Министерство обороны Украины на прошлой неделе зарегистрировало 16 новых видов оружия и военной техники и кодифицировало еще 23 вида.

Война •   •  5900 просмотра
Минобороны за неделю зарегистрировало 16 новых образцов вооружения и военной техники

Операция ГУР в Крыму: поражены 4 катера "тунец" 2 из них уничтожены

В результате спецоперации Главного разведывательного управления Украины в оккупированном Крыму были подбиты 4 российских катера-разведчика, 2 из которых были уничтожены.

Война •   •  7616 просмотра
Операция ГУР в Крыму: поражены 4 катера "тунец" 2 из них уничтожены

Суд оставил экс заместителя секретаря СНБО Гладковского под заочным арестом

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под заочным арестом бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, который подозревается в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  6574 просмотра
Суд оставил экс заместителя секретаря СНБО Гладковского под заочным арестом

Враг наращивает интенсивность штурмовых действий на Кураховском и Северском направлениях - Генштаб

Противник увеличил интенсивность штурмовых действий на Кураховском и Северском направлениях, ожесточенные бои продолжаются в таких районах, как Красногоровка и Раздолевка, в то время как украинские военнослужащие наносят огневой урон и принимают меры для предотвращения прорыва обороны.

Война •   •  7607 просмотра
Враг наращивает интенсивность штурмовых действий на Кураховском и Северском направлениях - Генштаб

Поступления валютной выручки через одесские порты увеличились до 55 млрд долларов

Распоряжением Одесской областной администрации № 19 поступление иностранной валюты в бюджет Украины увеличено до 55 млрд долл. за счет улучшения финансовой дисциплины.

Экономика •   •  8327 просмотра
Поступления валютной выручки через одесские порты увеличились до 55 млрд долларов