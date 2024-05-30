Украина и США могут подписать соглашение о безопасности накануне Саммита мира - Financial Times

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Белого дома Джо Байден могут подписать двустороннее соглашение о безопасности накануне саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Financial Times, передает УНН.

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Издание отмечает, что соглашение было заключено в течение последних недель, отличившихся все большим напряжением в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

За несколько дней до мирного саммита Зеленский и Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи G7 в Италии в следующем месяце - заявили источники FT в американском правительстве.

В то же время издание указывает на напряженность в отношениях между США и Украиной в частности, один из собеседников в Украине заявил: "Мы (Украина и США - ред.) дальше друг от друга, чем когда-либо прежде с начала войны. Это очень, очень напряженно".

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В издании говорят, что соглашение должно стать символом поддержки и должно помочь уменьшить напряжение в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Напомним

В интервью бразильским журналистам, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приближается к подписанию важного соглашения по безопасности с Соединенными Штатами.