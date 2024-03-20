Скоро наши лидеры смогут подписать соглашение с США: Ермак на брифинге с Салливаном

Многие люди не думали что соглашение по безопасности с США станет реальностью. Об этом руководитель ОП рассказал во время неансованого визита в Украину советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, передает УНН.

"Думаю, скоро мы сможем подготовить и наши лидеры смогут подписать соглашение с США, я уверен, оно будет историческим. Это предполагает общение не просто формально, а общение в постоянном формате", - отметил Ермак.

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Советник Байдена приехал в Киев с необъявленным визитом и заверил, что Конгресс проголосует помощь Украине на 60 миллиардов долларов.

"Мы получим эту помощь для Украины. Только на прошлой неделе мы выделили новый пакет военной помощи на 300 миллионов, который включал в себя боеприпасов, средства ПВО и другое оружие, которое важно для фронта", - заявил Джейк Салливан на совместном брифинге с руководителем ОП Андреем Ермаком.

По его словам, США также будут работать с остальным миром - коалицией из более 50-ти стран, для отправки еще большего количества оружия в Украину.

Советник Байдена прибыл в Киев и высказался об ATACMS: мне не о чем объявить сегодня